مهم ترین خیانت فتنه گران تحمیل خواسته خود بر مردم بود

به گزرارش خبرگزاری مهر، علی باقری شنبه شب در گلزار شهدای سید فتح الله ورامین به مناسبت سالروز بزرگداشت حماسه نهم دی، اظهار داشت: بررسی علت، روند شکل گیری، اهداف و نتایج و پیامدهای سه واقعه مهم در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷، ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و ۹ دی ۱۳۸۸، نشان می دهد همانطور که امام خمینی (ره) از تسخیر لانه جاسوسی به عنوان انقلاب دوم یاد کردند، حماسه نهم دی را میتوان سرآغاز ورود انقلاب اسلامی به مرحله جدیدی دانست و از آن به عنوان "انقلاب سوم" یاد کرد و از همین رو بود که رهبر انقلاب اسلامی فرمودند حماسه نهم دی در یادها باقی خواهد ماند.

وی در تشریح چرایی تحلیل حماسه نهم دی به عنوان انقلاب سوم گفت: انقلاب اسلامی به دلیل "توهین" رژیم طاغوت به شخصیت امام خمینی (ره)، تسخیر لانه جاسوسی به دلیل سرپیچی امریکا از اجرای فرمان امام خمینی (ره) برای بازگرداندن شاه به ایران و حماسه نهم دی به دلیل جسارت به ساحت قدسی حضرت امام حسین (ع) و نیز توهین به تصویر حضرت امام خمینی (ره) شکل گرفت؛ صیانت از شخص و شخصیت امام خمینی (ره) مهم ترین فصل مشترک هر سه حماسه ی سال های ۱۳۵۷، ۱۳۵۸ و ۱۳۸۸ بود.

باقری با تأکید بر اشتراکات محوری هر سه حماسه تصریح کرد: خصومت با مردم وجه مشترک دشمنان این ملت در بهمن ۵۷، آبان ۵۸ و دی ۸۸ بود، اما در عین حال "مردم" عنصر محوری و تأثیرگذار انقلاب اول، انقلاب دوم و انقلاب سوم بوده و نقش تعیین کننده در پیروزی بر دشمن در هر سه حماسه را داشته اند.

معاون دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ضمن اشاره به نقش راهبردی رهبری حضرت امام خمینی (ره) در شناخت دقیق ماهیت دشمن و نیز جلوگیری از انحراف انقلاب اول و انقلاب دوم، اظهار داشت: حضرت آیت الله خامنه ای با درایت، بصیرت، هوشمندی و شجاعتی که جز در امام خمینی (ره) نمی توان مانند آن را سراغ گرفت، با "رأفت تؤام با اقتدار"، مقابله با جریان فتنه را به خوبی راهبری کردند و اجازه ندادند کاسبان قدرت، دستاوردهای ایثار و مجاهدت ملت مظلوم ایران را به نفع اهداف منفعت طلبانه و انحصارجویانه ی خود مصادره کنند.

باقری در تبیین راهبرد رهبر انقلاب اسلامی در قبال جریان فتنه به راهبرد "رأفت تؤام با اقتدار" اشاره کرد و گفت: راهبرد نظام در قبال فتنه انگیزان داخلی "رأفت" بود که همین راهبرد هوشمندانه توانست ناآگاهانی را که به واسطه کید و ترفند کاسبان قدرت فریب خورده بودند، آگاهی داده و آنها را از جریان مدیریت جریان فتنه جدا نموده و به اقیانوس ملت متصل کند.

وی افزود: راهبرد نظام در قبال دشمن خارجی نیز "اقتدار" بود و همین راهبرد نیز توانست تا نه تنها تیغ دشمنی امریکا را بی اثر کند، بلکه آنها را به اقدام منفعلانه در قبال ملت ایران وادارد تا جایی که تنها ابزار آنها در تقابل با ملت ایران در جریان فتنه را به اتهام زنی نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران منحصر کند.

باقری در تبیین اهداف فتنه گران علیه ملت ایران به تهدیدهای جریان فتنه علیه "استقلال" و "آزادی" اشاره کرده و اظهار داشت: بسترسازی جریان فتنه برای طمع ورزی دشمن و پایمال کردن مرزهای "استقلال" کشور از یک سو و نفی رأی و خواست مردم و به جای آن تحمیل رأی و خواست خود و در نتیجه نقض "آزادی" از سوی دیگر از مهم ترین خیانت های جریان فتنه علیه ملت ایران بوده است.

معاون دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی با اشاره به دستاوردهای هم سو و مشترک حماسه های ۲۲ بهمن، ۱۳ آبان و ۹ دی گفت: «۲۲ بهمن، ایران را از چنگال دشمن داخلی (استبداد) نجات داد و "استقلال" و "آزادی" را برای ملت ایران به "ارمغان" آورد، ۱۳ آبان، ایران را در قبال دشمن خارجی (امریکا) حفظ کرد و "استقلال" و "آزادی" ملت ایران را در برابر تهاجم استکبار جهانی "حفظ" کرد، اما اهمیت ۹ دی در این است که ملت ایران در یک زمان هم در برابر جریان نفاق و قدرت طلب داخلی و هم در قبال دشمن خارجی ایستاد و علی رغم خواست آنها توانست با اقتدار "استقلال" و "آزادی" خود را "تثبیت" کند.

باقری افزود: حماسه نهم دی از این جهت اهمیت راهبردی دارد که هم حافظ دستاوردهای حماسه ۲۲ بهمن و هم تثبیت کننده ی دستاوردهای حماسه ۱۳ آبان است، از این رو افراد و جریان های داخلی و خارجی که از حماسه های ۲۲ بهمن و ۱۳ آبان متضرر شدند، در جریان فتنه در جبهه مقابل ملت ایران قرار گرفتند.