به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ریئس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد گفت: اورژانس هوایی یزد به صورت ویدئو کنفرانس با حضور وزیر بهداشت و از مرکز EOC وزارت بهداشت افتتاح میشود.
احمد دهقان اظهار داشت: استقرار اورژانس هوایی در استان یزد به دلیل قرار گرفتن در چهارراه مواصلاتی شرق به غرب و شمال به جنوب، آمار بالای حوادث ترافیکی و گستردگی جادههای ترانزیتی، امری ضروری است.
وی تصریح کرد: تا فراهم شدن زیرساختهای استقرار بالگرد در پردیس دانشگاه، محل استقرار بالگرد اورژانس در فرودگاه استان یزد است.
دهقان خاطرنشان کرد: هماکنون در بیمارستانهای شهید صدوقی و شهدای کارگر زیرساختهای لازم برای استقرار بالگرد و تحویل بیمار فراهم شده است.
مراسم افتتاحیه اورژانس هوایی یزد، پنجم دیماه با حضور رئیس، معاونان دانشگاه، مسئولان استانی و مسئولان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان از ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه آغاز میشود.
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