به گزارش خبرگزاري مهر،‌ "عاشقانه هاي صفورا" تركيبي از زندگي انسان هاي جنوب شهري است كه بايد مانند يك پازل بايد در كنار يكديگر قرار بگيرند و در نهايت اين پازل كامل مي شود.



در اين نمايش امير دلاوري، مهدي پاكدل، حافظ آهي، شبنم فرشادجو، علي ميلاني، محمدرضا نودهي اصل، تبسم هاشمي، امير جعفري، عاطفه نوري، كامران تفتي و سينا رازاني بازي مي كنند. نرمين نظمي طراح صحنه و لباس و رامين آزادآور آهنگساز "عاشقانه هاي صفورا" هستند.



غفاري 26 مهرماه براي شركت در جشنواره تئاتر روهر آلمان و اجراي نمايش "كبوتري ناگهان" به شهر مولهايم سفر مي كند. در اين سفر نگار عابدي، مريم معترف، شبنم مقدمي، ندا مقصودي، آتيه جاويد، مريم سرمدي و نسرين درخشان زاده به عنوان بازيگر غفاري را همراهي مي كنند.