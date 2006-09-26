به گزارش خبرگزاري مهر، "عاشقانه هاي صفورا" تركيبي از زندگي انسان هاي جنوب شهري است كه بايد مانند يك پازل بايد در كنار يكديگر قرار بگيرند و در نهايت اين پازل كامل مي شود.
در اين نمايش امير دلاوري، مهدي پاكدل، حافظ آهي، شبنم فرشادجو، علي ميلاني، محمدرضا نودهي اصل، تبسم هاشمي، امير جعفري، عاطفه نوري، كامران تفتي و سينا رازاني بازي مي كنند. نرمين نظمي طراح صحنه و لباس و رامين آزادآور آهنگساز "عاشقانه هاي صفورا" هستند.
غفاري 26 مهرماه براي شركت در جشنواره تئاتر روهر آلمان و اجراي نمايش "كبوتري ناگهان" به شهر مولهايم سفر مي كند. در اين سفر نگار عابدي، مريم معترف، شبنم مقدمي، ندا مقصودي، آتيه جاويد، مريم سرمدي و نسرين درخشان زاده به عنوان بازيگر غفاري را همراهي مي كنند.
نمايش "عاشقانههاي صفورا" به نويسندگي محمد چرمشير و كارگرداني عباس غفاري آبانماه امسال در تالار كوچك تئاتر شهر روي صحنه ميرود.
به گزارش خبرگزاري مهر، "عاشقانه هاي صفورا" تركيبي از زندگي انسان هاي جنوب شهري است كه بايد مانند يك پازل بايد در كنار يكديگر قرار بگيرند و در نهايت اين پازل كامل مي شود.
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