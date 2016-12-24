طرح جامع اهواز ۹ سال بلاتکلیف است/انجام مطالعات سرزمینی خوزستان 

به گزارش خبرنگار مهر، امید حاجتی عصر امروز شنبه در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نمایشگاه پژوهش و فناوری به مدت چهار روز برگزار و امروز روز پایانی آن است. این نمایشگاه فرصت بسیار مناسبی بود تا تعامل هرچه بیشتر بین پژوهشگران و فعالان خصوصی و دولتی فراهم شود تا بتوانند با آشنایی از توانمندی های پژوهشی استان و نیازهای این استان، پژوهش های لازم را انجام دهند.

وی افزود: یکی از اقداماتی که در کنار این نمایشگاه انجام شده، حضور خود سازمان مدیریت و برنامه ریزی آن هم برای اولین بار است. در سنوات قبل به عنوان معاونت های استانداری فعال بوده ولی به این شکل حضور نداشته بود.

حاجتی بیان کرد: پژوهش ها از برنامه آمایش و مطالعات سرزمین استان شروع شده و در ۱۱ جلد مشخص شده است. این مطالعات بیش از سه سال به طول انجامیده و بر اساس آخرین شرح خدمات کشوری در جلسات متعدد با حضور دستگاه های اجرایی استان تصویب، در سازمان کشوری از آن دفاع شده و در نهایت به عنوان یک برنامه راه برای خوزستان تعیین شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: یکی از اتفاقات مهم در برنامه راه جدید، بازنگری در ماموریت های تعریف شده برای خوزستان در سطح ملی بود. برنامه های ملی باعث شده بود تا ساختار فعلی در اقتصاد خوزستان به وجود بیاید یعنی با وجود اینکه دومین استان در تولید ناخالص ملی بودیم ولی مشکلات اقتصادی هم داشتیم بنابراین بخشی از مأموریت های ملی را بومی کردیم.

حاجتی عنوان کرد: وارث یک مجموعه ای هستیم که بیش از ۵۰ سال اتفاقات مختلف باعث رسیدن به این شرایط شده بنابراین نتایج تحقیقات جدید نیز در سال های آتی دیده می شود. اگر یک واحد در یک بخش سرمایه گذاری کنیم نتیجه آن در سایر بخش ها و میزان تولید ایجاد شده را نیز تعیین کردیم.

سند راهبردی توسعه اقتصاد مقاومتی

وی گفت: یک سند راهبری توسعه اقتصادی استان را به تفکیک شهرستان ها بر اساس مزیت ها تدوین کردیم تا مشخص شود در هر شهرستان باید به چه کاری بپردازیم. فرصت های سرمایه گذاری در این راستا به سرمایه گذاران معرفی می شود.

حاجتی اظهار کرد: بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان تفاهمنامه در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری خوزستان منعقد شد که طبیعتا اجرایی شدن آنها در بهبود اشتغالزایی نیز موثر است. در واقع ارزش آنها حدود ۱۰ سال اعتبارات استان و یا دو برنامه پنج ساله برای این استان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان افزود: برای اجرایی شدن برنامه ها نیازمند ارتقای شاخص های توسعه در سراسر استان هستیم، بنابراین یک مدل توزیع اعتبارات را در سه جلد با ۸۰۰ شاخص متغیر تعریف کردیم. این مدل به مدت سه سال است که در خوزستان اجرا می شود و دیگر برای دریافت اعتبار نیازی به چانه زنی و لابی گری نیست. یک مطالعه مشترک انجام و ارتقای تشکیلات مورد نیاز برای اداره استان خوزستان را انجام و الگوهای پیشنهادی را نیز تدوین کردیم.

حاجتی بیان کرد: دو کار مهم را امسال در دستور کار قرار دادیم که یکی از آنها برنامه کوتاه مدت اقتصاد مقاومتی در قالب هفت شاخص (پرورش ماهی در قفس، حذف ناوگان فرسوده شهری و ... ) و دیگری برنامه اقتصادی میان مدت است. در حوزه مدیریت نیروی انسانی، یک کار را در ارتباط با شناسایی و ساماندهی نیروهای ناکارآمد در دستگاه های اجرایی خوزستان انجام و در حال دریافت اجازه از مرکز هستیم تا این نیروها را مدیریت کنیم.

وی افزود: برنامه توسعه پایدار مناطق روستایی در حال انجام است و بعد از اتمام در قالب یک کتاب و به صورت مدون ارائه می شود. برنامه تثبیت و توسعه مناطق حاشیه شهرها به ویژه کلانشهر اهواز را نیز در دست اقدام داریم. در مجموع در استان خوزستان برای اینکه مسیر حرکت را بدانیم و نتیجه اقدامات بخش خصوصی و دولتی را تعیین کنیم یک سلسله مطالعات بخشی و فرابخشی را انجام و یک سری را نیز در دست تهیه داریم.

۳۰ طرح جامع آماده است

حاجتی عنوان کرد: اعتقاد دارم که هیچ برنامه ای اجرایی نمی شود مگر تمامی ذینفعان آن به درستی و در جای خود مشارکت لازم را داشته باشند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با اشاره به اینکه طرح جامع اهواز ۹ سال بلاتکلیف بوده ولی اکنون تقریبا نهایی شده است، گفت: کیفیت زندگی مردم در شهرها به طرح های جامع و تفضیلی برمی گردد و در خوزستان تا پایان امسال ۳۰ طرح جامع و تفضیلی به اتمام می رسد.

حاجتی با گلایه از اینکه همیشه در برنامه ریزی های مختلف افراط و تفریط دیده می شود، بیان کرد: یک ظرفیت بسیار خوبی در دانشگاه ها و منابع پژوهشی وجود دارد که به راحتی بخش عظیمی از آن را می توان به سمت صنعت، دانشگاه و حتی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سوق داد.

وی اضافه کرد: همه مطالعات این سازمان با نیازسنجی از قبل انجام و بعد از تهیه نیز بلافاصله مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان نمونه سالها زنجیره تولید در صنعت نیشکر کامل نبود ولی بعد از مطالعات نسبت به صنایع جانبی آن هم توجه شد.



