صنایع پائین دستی در خوزستان مورد غفلت قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نیکو عصر امروز شنبه در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همه ماموریت های سازمان برنامه و بودجه، مستلزم مطالعات اجتماعی و اقتصادی است. سعی کردیم مطالعاتی را تعریف تا با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها، افراد حقیقی و حقوقی آنها را انجام دهیم.

وی افزود: در استان خوزستان یک سری ماموریت ها در گذشته انجام می دادیم. مثلا ۲۵ درصد انرژی کشور از نیروگاه تولید می شد ولی بعد متوجه شدیم که می توان از ظرفیت بادی و خورشیدی برای تولید انرژی هم استفاده کنیم.

نیکو بیان کرد: باید یک سری رشته های دانشگاهی را تعریف کنیم که تخصص استفاده از انرژی های نو را به دانشجویان آموزش دهیم که این تعاریف رشته ها را در تحقیقات آمایش سرزمینی انجام می دهیم.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با اشاره به اینکه زنجیره ارزش در استان خوزستان تکمیل نشده است، گفت: یکی از معضلات و مشکلات ساختار اقتصادی خوزستان این است که صنایع پایین دستی در آن کم شکل نگرفته و به اندازه صنایع بالادستی به آن توجه نشد.

نیکو افزود: باید متناظر با صنایع بالادستی به ایجاد صنایع پایین دستی نیز توجه شود که در این راستا دو مطالعه را تعریف کردیم. تعیین جدول داده ـ ستانده در سطح خوزستان یکی از این برنامه ها بود که جدول استانی ما ابعادی تقریبا یکسان با ملی دارد.

وی بیان کرد: همه مطالعات انجام شده جهت دار و در راستای برطرف کردن نیازهای استان خوزستان بوده است.