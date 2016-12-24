کشته شدن یکی از اعضای جنبش «فتح» در اردوگاه «عین الحلوه» لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، درگیری ها در اردوگاه آوارگان فلسطینی در لبنان تلفاتی را در پی داشت.

در همین راستا، «سلیمان ابو النمر» یکی از اعضای جنبش فتح فلسطین بر اثر انفجار بمب در منطقه طیطبا در اردوگاه عین الحلوه در جنوب لبنان جان خود را از دست داد.

«صبحی ابوعرب» فرمانده امنیت ملی فلسطین نیز در همین رابطه تصریح کرد: سلیمان ابو النمر بر اثر انفجار بمب که در منزلش نگه می داشت، کشته شد.

همچنین «نضال ابوطربوش» همراه صبحی ابوعرب نیز در ارد.گاه عین الحلوه ترور شد.

پس از این انفجار، درگیری ها در اردوگاه فلسطینی ها تشدید شد و عناصر فتح و عناصر دیگر با یکدیگر درگیر شدند. زیرا هواداران فتح معتقدند که این بمب با نقشه قبلی کار گذاشته شده بود.

گفتنی است، عین الحلوه یکی از بزرگترین اردوگاه های آوارگان فلسطینی در لبنان است و بیش از ۸۰ هزار آواره فلسطینی در این اردوگاه زندگی می کنند.