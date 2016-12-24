شهرستان یزد نیازمند تدابیر ویژه برای مبارزه با قاچاق است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر امروز در نشست شورای برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد اظهار داشت: یزد از دیرباز به لحاظ موقعیت جغرافیایی مورد توجه قاچاقچیان بوده و بسیاری از کالاهای قاچاق از جاده های یزد ترانزیت می شود بنابراین شهرستان یزد به عنوان مرکز استان، نیازمند تدابیر ویژه در این زمینه است.

وی با اشاره به اینکه دولت بر امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید دارد، عنون کرد: قاچاق یک معضل اقتصادی است و در کنار مقابله با آن باید فرهنگ مقابله با قاچاق در جامعه نهادینه شود.

سالاری تصریح کرد: مردم باید با به این درک برسند که خرید کالای قاچاق، ضربه به اقتصاد داخلی است و این امر نیازمند اطلاع رسانی مستمر است.

فرماندار یزد تاکید کرد: خسارت‌های خرید کالای قاچاق باید به صورت شفاف و واضح با مردم در میان گذاشته شود تا مردم به عمق این خسارتها پی ببرند.

وی بیان کرد: همین روال باید برای صنوف و بازاریان یزد نیز اجرایی شود و همه افراد جامعه در جریان مضرات و خسارت‌های این پدیده قرار گیرند و همه دستگاه‌ها نیز باید در این زمینه همکاری کنند.

سالاری اظهار امیدواری کرد: با افزایش همکاری های بین بخشی، نظارت مستمر و گشت‌های ویژه برای نظارت بر عرضه کالا در بازار و فرهنگ سازی، شاهد کاهش پدیده شوم قاچاق در یزد باشیم.