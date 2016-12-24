حجت‌الاسلام محمد محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آنچه در جریان فتنه ۸۸ دنبال می‌شد در واقع نوعی انقلاب رنگی و یا مخملی بود که می‌توان مهمترین توطئه استکبار جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران دانست

وی اضافه کرد: خیلی از خواص بی‌بصیرتی که توهم‌زده هستند در این جریان منحوس لغزیدند و هنوز هم در اشتباه خود غوطه ورند.

امام جمعه کاکی تصریح کرد: راهبرد دقیق مدیریتی و هوشیاری و محوریت رهبری معظم انقلاب چشم فتنه را کور کرد و کشور را نجات داد.

وی بیان کرد: حماسه نهم دی ماه سال ۸۸ شکست کودتای مخملی و پاد زهر توطئه استکبار جهانی بود و دشمنان داخلی و خارجی نظام را منکوب کرد.

محمدی با دعوت از مردم و جوانان برای حضور گسترده در تجمع حامیان ولایت و میثاق با ولایت در شهر و بخش کاکی افزود: نشست‌های بصیرتی در دو شهر بادوله و کاکی و روستاهای بخشبرگزار می‌شود و در کل مساجد بخش نشست بصیرتی در طول دهه بصیرت برگزار خواهدشد.

وی با اشاره به اینکه حلقه‌های صالحین با محور تبیین فتنه ۸۸ و بصیرت و اهمیت ۹ دی ماه بحث خواهند کرد، بیان کرد: ویژه برنامه همایش بصیرت میثاق با ولایت سه شنبه ۷ دی ماه در شهر کاکی با سخنرانی دکتر قیومی رئیس هادیان سیاسی سپاه برگزار می‌شود

امام جمعه کاکی خاطرنشان کرد: روزجمعه ۱۰ دی ماه در محل برگزاری نمازجمعه ایستگاه نقاشی از فتنه‌گر بیزاریم برگزار می‌شود.

وی افزود: تجمع بزرگ حامیان ولایت میثاق امت با امام ۸ دی ماه بعد از نمازمغرب و عشا در مسجد حجت در شهر بادوله و صبح ۹ دی ماه ساعت ۱۰ در مسجد مسلم بن عقیل شهر کاکی برگزار می شود.