«باغ وحش خانم ددت» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، باغ وحش خانم ددت که از سوی انتشارات سکو منتشر شده با تصویرگری ثریا مختاری هفتمین اثری است که از لیلا برزگر به چاپ رسیده است .

در پیوند با انتشار این کتاب، لیلا برزگر در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه «باغ وحش خانم ددت» داستانی تخیلی برای کودکان دبستانی است پیرامون موضوع آن عنوان کرد: یاسی از بس جلو تلویزیون نشسته بود و تا دیر وقت کارتون دیده به موش کور تبدیل شده... والدینش که دیگر اورا نمی شناسند او را تحویل باغ وحش می دهند. او از وضع باغ وحش بسیار ناراحت است و دلش می خواهد دوباره شکل اولش برگردد و به خانه برود. یاسی با کندن تونل به قفس های دیگر سر می زند تا اینکه به قفس طاووس ها که پدر و مادرش هستند می رسد. مادر با کشیدن پر روی سرموش کور او را تبدیل به طاووس می کند. یاسی با پدر و مادرش به سوی خانه بر می گردد.

شناسه کتاب:

عنوان: باغ وحش خانم ددت

نویسنده: لیلا برزگر

تصویرگر: ثریا مختاری

ناشر: سَکو

موضوع: داستان تخیلی کودک و نوجوان(گروه سنی ب)

قطع: رقعی

نوع جلد: شومیز

چاپ: دی ماه ۱۳۹۵

نوبت چاپ: اول

تعداد صفحات: ۲۴ صفحه (مصور رنگی)

قیمت: ۱۰ هزار تومان

شابک: ۴-۱-۹۶۳۵۲-۶۰۰-۹۷۸