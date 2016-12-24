لوگوی انجمن میراث تاریخی و فرهنگی ارس رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد ارس، معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس در ادامه برگزاری این آئین گفت: اولین انجمن تخصصی حوزه میراث فرهنگی ارس با رونمایی از لوگوی انجمن میراث تاریخی و فرهنگی ارس آغاز بکار کرد.

یوسف داداش زاده گفت: اعضای هیات مدیره این انجمن با حضور متخصص های این عرصه انتخاب شده اند و امیدواریم گام های موثری برای تعالی بیش از پیش عرصه تاریخ و فرهنگ ارس برداشته شود.

وی افزود: انجمن میراث تاریخی و فرهنگی ارس در راستای کمک به حفظ، حراست و معرفی میراث تاریخی و طبیعی منطقه آزاد ارس با حضور خبرگان بومی این منطقه و فعالان حوزه میراث فرهنگی و تاریخی تشکیل شده و به ثبت رسیده است.