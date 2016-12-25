پایان عملیات کاشت گندم و جو در اراضی زراعی شهرستان نطنز

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس کیانوش مسئول اداره تولیدات گیاهی و دامی جهاد کشاورزی نطنز در جمع اصحاب رسانه گفت: عملیات کاشت گندم و جو به ترتیب در سطوح ۳۵۰ و ۹۰۰هکتار از اراضی زراعی شهرستان نطنز به اتمام رسید .

وی گفت : در سال جاری بیشترین ارقام جو کاشت شده شامل فجر ۳، ریحان، گوهران، یوسف و نانیوس می باشد که با توجه به عملکرد متوسط ۴ تن در هکتار، پیش بینی می‌شود بالغ بر ۳۶۰۰تن جو تولید شده روانه بازار جهت مصرف دامداری ها شود.

وی افزود : در سال زراعی ۹۶-۹۵ سطح کاشت شده به علت کمبود منابع آب و کاهش قیمت تضمینی جونسبت به سال قبل حدود ۳۰درصد کاهش یافته یافته است و این در حالی است که با توجه به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی گذشته گرایش کشاورزان به کشت این محصول افزایش یافته است، بطوریکه سطح زیر کشت گندم در سال جاری نسبت به سطح ابلاغی استان که ۲۵۰هکتار بوده با ۴۰ درصد افزایش به ۳۵۰ هکتار رسیده است.

کیانوش با اشاره به کشت گندم یادآور شد: ارقام کاشت شده در شهرستان نطنز شامل پیشتاز، افق، بک کراس و... بوده است که بیشترین سطح مربوط به رقم پیشتاز می باشد و پیش بینی می شود در سطح ۳۵۰هکتار میزان ۱۵۷۵تن گندم تولید و تحویل سیلو و بازارمصرف شود.

وی در پایان افزود : جهت کاشت گندم که عمدتا در منطقه قلعه گوشه بخش امامزاده انجام شده است میزان ۷۵ تن بذر اصلاح شده بین کشاورزان توزیع شده است.

لازم به ذکراست شهرستان نطنز دارای ۱۲۰۰۰هکتار زمین با پتانسیل کشاورزی بوده که ۷۰۰۰هکتار آن زراعت و ۵۰۰۰هکتار آن را باغات تشکیل می‌دهد.