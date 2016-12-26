به گزارش خبرنگار مهر، محمد پنجعلی کاپیتان پرسپولیس در دهه 60 و یکی از بهترین مدافعان میانی تاریخ فوتبال ایران با سابقه کاپیتانی تیم ملی و کاپیتانی تیم منتخب آسیا، این روزها قدری از پرسپولیس دور بوده و مثل سایر پیشکسوتان حامی تیم پرسپولیس است.

پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص قهرمانی نیم فصل پرسپولیس و سایر اتفاقات مربوط به این تیم توضیحاتی ارائه داد.

* خبرگزاری مهر - آقای پنجعلی؛ تیم پرسپولیس قهرمان نیم فصل شد. ارزیابی شما ازعملکرد این تیم در نیم فصلی که بر آن گذشت چیست؟

- محمد پنجعلی: من از طرف خودم و همه پیشکسوتان پرسپولیس این قهرمانی را به هواداران این تیم تبریک می‌گویم. در مورد ارزیابی از عملکرد این تیم در نیم فصل اول باید بگویم در مجموع پرسپولیس را کامل ترین تیم حاضر در مسابقات دیدم و قهرمانی نیم فصل این تیم بی حرف و حدیث و بدون مشکل به دست آمد. البته در طول فصل فراز و نشیب هم داشتیم اما در مجموع عملکرد تیم پرسپولیس فوق العاده بود.

* این تیم قهرمان پایان فصل هم می‌شود؟

- اصلا شما شک نکنید که پرسپولیس قهرمان می‌شود. منتها منوط به این که همین روند ادامه داشته باشد و حاشیه به این تیم وارد نشود.

* راز موفقیت پرسپولیس در این فصل آن هم بعد از سال ها ناکامی چیست؟

- از بین رفتن حاشیه‌ها، حمایت همه جانبه پیشکسوتان پرسپولیس و حمایت همه جانبه هواداران که در این فصل فوق العاده بود.

* چه شد که پرسپولیس توانست اینطور بر حاشیه ها غلبه کند؟

- مدیریت قوی در تیم پرسپولیس و البته خود برانکو ایوانکوویچ. برانکو آنقدر بزرگ و قوی هست که همه ارکان و اجزای پرسپولیس او را قبول دارند. به نظرم برگ برنده پرسپولیس در این فصل خود برانکو بود و این که همه او را قبول دارند. از هوادار و بازیکن گرفته تا پیشکسوت باشگاه و مدیر.

* صحبت از پیشکسوتان و حمایت آنها از پرسپولیس شد. می‌شود نقش پیشکسوتان پرسپولیس را در موفقیت های این تیم تشریح کنید؟

- پیشکسوتان با مصاحبه‌های خود از این تیم حمایت کردند و باعث ایجاد همبستگی و انسجام در این تیم شدند. این اتفاق برعکس هم می‌توانست باشد. یعنی پیشکسوتان هر باشگاهی می‌توانند با مصاحبه‌های خود مربی و تیم شان را به حاشیه ببرند و یا به آنها روحیه بدهند و باعث انسجام شان شوند. در پرسپولیس الان این حالت اتفاق افتاده است.

* به نیم فصل رسیدیم و دو سه بازیکن که تاثیرگذار هم هستند از این تیم جدا شدند.

- جدایی بازیکنان سرباز که اجتناب ناپذیر است، اما مدیریت باشگاه دیگر نباید بگذارد بازیکن دیگری از این تیم جدا شود. برعکس، باید چند بازیکن هم به جمع سرخ پوشان اضافه شود.

* گویا محمد انصاری مدافع تیم پرسپولیس هم در شرف جدایی از این تیم است.

- تیمی مثل پرسپولیس که قرار است هم در لیگ برتر ایران برای قهرمانی بجنگد و هم در لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته باشد، باید چند بازیکن هم جذب کند نه این که مدافعی مثل انصاری را هم از دست بدهد. من نگران لیگ قهرمانان آسیا هستم. آنجا احتمال محرومیت و مصدومیت برای بازیکنان تاثیر گذار زیاد است. پرسپولیس باید در خط دفاعی بازیکنان دیگری بگیرد.

* ولی این تیم بهترین خط دفاعی لیگ را دارد و کمترین گل خورده را.

- بله. پرسپولیس بهترین مدافعان را دارد ولی برای این بهترین مدافعان ذخیره های مناسبی ندارد. الان ذخیره سید جلال کیست؟ در هر بازی که یکی از مدافعان پرسپولیس نباشد با وصله و پینه نفر جور می شود. مثلا ماهینی می رود وسط، رامین به راست می رود و انصاری به چپ تا جای خالی یک دفاع چپ پر شود.

* فاصله نیمکت پرسپولیس با زمین آن مناسب است؟

- از نظر کیفی بله. یعنی بازیکنانی روی نیمکت پرسپولیس هستند که کیفیت بالایی دارند ولی تعداد این بازیکنان با کیفیت زیاد نیست.

* یکی از انتقاداتی که به عملکرد باشگاه پرسپولیس می توان داشت جذب بازیکنان خارجی کم کیفیت در این تیم است.

- به این موضوع من هم انتقاد دارم. متاسفانه بازیکنان خارجی با کیفیت بالایی در پرسپولیس نیستند. تیم های قطری و ژاپنی و چینی و اماراتی و دیگر باشگاه های آسیایی پول خود را خرج بازیکنان خارجی می کنند که هر کدامشان قادرند نتیجه یک بازی بزرگ را تغییر دهند اما بازیکنان خارجی پرسپولیس کیفیت لازم را ندارند. به جای پولی که برای آنها هزینه شد می شد بازیکنان جوانی را به خدمت گرفت که حتی کیفیت شان از این ها هم بالاتر باشد.

* آخر هم مشخص نشد کانال جذب این بازیکنان چه کسی بود؟

- ما هم نفهمیدیم که این بازیکنان چطوری به پرسپولیس پیوستند.

* صحبت از لیگ قهرمانان آسیا شد. به قهرمانی پرسپولیس و یا هر تیم ایرانی در این بازی ها چقدر امید دارید؟

- کار خیلی سخت است. باید قبول کنیم که آسیایی ها بهتر و سریعتر از ما کار می کنند.

* در جام باشگاه های جهان تیمی مثل کاشیمای ژاپن در فینال یک بازی پایاپای با رئال مادرید انجام می دهد و در نود دقیقه به تساوی 2-2 می رسد. به نظر شما با حضور چنین تیم هایی در شرق آسیا برای تیم های ایرانی واقعا می شود شانس قهرمانی قائل شد؟

- واقعیت این است که آسیایی ها به خصوص در شرق آسیا کار کرده‌اند و زحمت کشیده‌اند. اما ما در همه این سالها در خوشبینانه ترین شرایط اگر نگوییم عقب رفت داشتیم، لااقل می‌شود گفت درجا زده‌ایم. در دهه‌های شصت و هفتاد تیم های باشگاهی ایران در آسیا حرفهای زیادی برای گفتن داشتند. استقلال و پرسپولیس که هیچ، حتی ملوان و جنوب اهواز و فجر سپاسی هم که به جام باشگاه‌های آسیا می‌رفتند حرف برای گفتن داشتند. اما حالا حتی استقلال و پرسپولیس هم با اما و اگر در آسیا حضور می‌یابند. قهرمانی در آسیا برای ما تبدیل به یک رویا شده است.

* دلیل اصلی اش چیست؟

- همانطور که گفتم آنها کار کرده‌اند. اگر هنوز فوتبال ما در آسیا نفس می کشد صرفا به جهت استعدادهای ذاتی فوتبال ما است و خلاقیت های فردی فوتبالیست های ایرانی.

* شما در کنار همه حمایت‌هایی که از پرسپولیس دارید انتقادی هم بر این تیم وارد می کنید؟

- تنها انتقاد من همان جذب بازیکنان خارجی بی کیفیت است. امیدوارم در نقل و انتقالات نیم فصل باشگاه بتواند نظر برانکو را کاملا تامین نماید.