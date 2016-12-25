نباید جلوی توسعه بخش سلامت سنگ اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر،سید بیوک موسوی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح پایگاههای اورژانس همزمان با سراسر کشور، افزود: اجرای طرح تحول نظم سلامت از اقدامات ماندگار و ارزمند دولت تدبیر و امید است و نباید چشم را به روی اقدامات مهم حوزه سلامت بست.

وی اظهار کرد: نباید اقدامات ماندگار دولت در حوزه سلامت را نادیده گرفت چرا که طی سه سال گذشته با ارائه خدمات درمانی بهتر به مردم باید این اقدامات به خوبی منعکس شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: باید به این امر توجه داشته باشیم که ۲۰ سال قبل در حوزه های مختلف چه بودیم و امروز چه شدیم و باید قدر این اقدامات مهم را بدانیم.

موسوی تاکید کرد: در استان زنجان چهره های بزرگی در حوزه پزشکی وجود دارد که از سرمایه های بزرگ و ارزشمند کشورمان هستند که باید قدر و ارزش این افراد را بدانیم.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: باید برخورد جوانمردانه نسبت به اقدامات دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت داشت نه اینکه جلوی توسعه این حوزه سنگ بیاندازیم.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان با بیان اینکه اجرای طرح نظام سلامت از آرزوهای تمام دولت ها بوده است که در دولت تدبیر و امید اجرایی شد، تصریح کرد:باید اقدامات در حوزه سلامت به خوبی اطلاع رسانی شود تا مردم بدانند که در این دولت چه اقداماتی انجام شده است.

موسوی افزود: با راه اندازی پایگاه اورژانس هوایی رضایتمندی مردم از سیستم پزشکی بیشتر می شود.