به گزارش خبرنگار مهر، پس از اطلاع رسانی فراوان درباره احتمال شیوع آنفلوانزای پرندگان در کشور و همچنین ممنوعیت شکار پرندگان به دلیل ابتلا به این بیماری، آلودگی یک مرغداری در گلستان به آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان تاییدشد.

مهدی خلج، رئیس سازمان دامپزشکی کشور در خبرگزاری صدا وسیما این خبر را تایید و اعلام کرده که بر اساس گزارش بازرسان دامپزشکی یک واحد مرغداری در قزوین و یک واحد نیز در استان گلستان به ویروس آنفلوانزای H۵N۸ آلوده شده است.

خلج توضیح داد: از آنجا که پرندگان مهاجر عامل اصلی انتقال بیماری هستند، کارشناسان سازمان دامپزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست در مشاهدات و نتایج آزمایشات از دو تالاب میانکاله در استان گلستان و تالاب میغان در استان مرکزی وجود این بیماری اثبات شده است.

خبرگزاری مهر برای اطلاع صحیح در این رابطه تماس های بسیاری با مسئولان دامپزشکی گلستان داشته است، ولی علی رغم برقراری ارتباط مسئولان امر حاضر نشده اند نسبت به این مساله اطلاع رسانی شفافی داشته باشند.

با این حال در هشدارهای اعلام شده از سوی دامپزشکی کشور آمده است، صیادان از شکار پرندگان وحشی مهاجر خودداری کنند و مردم هم این پرندگان را از بازارهای محلی به ویژه در استان های گلستان و گیلان خریداری نکنند.

سازمان دامپزشکی کشور تاکید کرده است که مرغداری ها به محض مشاهده بیماری در واحد پرورشی، موارد را به ادارات دامپزشکی اطلاع دهند.

همچنین از مرغداران خواسته شده به هیچ وجه از ماشین مشترک برای حمل تخم مرغ و گوشت مرغ و یا نهادهای دیگر مثل کود و آب استفاده نکنند و با رعایت این نکات انتشار و تلفات بیماری را به حداقل برسانند.

سازمان دامپزشکی کشور از مصرف کنندگان هم خواست تخم مرغ و گوشت مرغ را از مراکز مجاز خریداری و بدون نگرانی مصرف کنند.

پیش از این هم اسماعیل مهاجر، مدیرکل محیط زیست گلستان اعلام کرده بود به دلیل شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان وحشی پروانه شکار پرندگان وحشی در استان گلستان لغو است.