واژگونی بیشترین دلیل تصادفات در اصفهان است

داریوش امانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اولین رویداد عوامل ترافیکی مهاجرت روستاییان به شهر بوده است.

وی افزود: یکی از مهمترین حوادث مختلف کشور ما ، تصادفات جاده‌ایی است که به دلیل خصوصیات ویژه خود از جمله فراوانی بالا، شدت زیاد و شانس درگیر شدن مستقیم تمامی افراد جامعه در آن از اهمیت ویژه‌ایی برخوردار است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان تاکید کرد: تصادفات محصول رفتار غلط انسان‌ها است خطاهای رفتاری و ایجاد موقعیت های خطرناک برای همدیگراز مهمترین رفتارهای اجتماعی است.

وی ادامه داد: بر اساس مطالعه‌ای که توسط بانک جهانی صورت گرفته تلفات رانندگی در سال ۲۰۲۰ میلادی با ۶۰ درصد افزایش مواجه خواهیم بود.

امانی گفت: فرهنگ رانندگی با آموزش ساخته نمی‌شود بلکه باید فرهنگ درست و صحیح رفتار در جامعه را در کودکان خود بسازیم که این امور نه تنها در مراکز آموزش و پرورش صورت می‌گیرد بلکه باید والدین نیز مورد آموزش جدی قرار بگیرند.

وی افزود: برخورد با تخلفات باید به گونه‌ایی باشد که متخلف به صورتی جرایم خود را چه در زمینه مالی و حقوقی پرداخت کند که از دوباره انجام دادن تخلف خودداری شود.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان بیان داشت: سر نشینان وسایل نقلیه باید احتیاط‌هایی لازم را در مواقع رانندگی رعایت کنند.