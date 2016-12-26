واژگونی بیشترین دلیل تصادفات در اصفهان است

داریوش امانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اولین رویداد عوامل ترافیکی مهاجرت روستاییان به شهر بوده است.
وی افزود: یکی از مهمترین حوادث مختلف کشور ما ، تصادفات جادهایی است که به دلیل خصوصیات ویژه خود از جمله فراوانی بالا، شدت زیاد و شانس درگیر شدن مستقیم تمامی افراد جامعه در آن از اهمیت ویژهایی برخوردار است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان تاکید کرد: تصادفات محصول رفتار غلط انسانها است خطاهای رفتاری و ایجاد موقعیت های خطرناک برای همدیگراز مهمترین رفتارهای اجتماعی است.
وی ادامه داد: بر اساس مطالعهای که توسط بانک جهانی صورت گرفته تلفات رانندگی در سال ۲۰۲۰ میلادی با ۶۰ درصد افزایش مواجه خواهیم بود.
امانی گفت: فرهنگ رانندگی با آموزش ساخته نمیشود بلکه باید فرهنگ درست و صحیح رفتار در جامعه را در کودکان خود بسازیم که این امور نه تنها در مراکز آموزش و پرورش صورت میگیرد بلکه باید والدین نیز مورد آموزش جدی قرار بگیرند.
وی افزود: برخورد با تخلفات باید به گونهایی باشد که متخلف به صورتی جرایم خود را چه در زمینه مالی و حقوقی پرداخت کند که از دوباره انجام دادن تخلف خودداری شود.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان بیان داشت: سر نشینان وسایل نقلیه باید احتیاطهایی لازم را در مواقع رانندگی رعایت کنند.
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