به گزارش خبرنگار مهر، علی کمالی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور تشویق و ترغیب کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها به امر ورزش و هم چنین ایجاد روحیه نشاط و طراوت و همدلی بین آنها مسابقات دارت بانوان و فوتبال چمنی آقایان برگزار خواهد شد.

کمالی افزود: مسابقات دارت به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و روز پنجم دی ماه و مسابقات فوتبال چمنی آقایان به میزبانی دانشگاه آزاد و در تاریخ یازدهم دیماه برگزار خواهد شد.

وی در خصوص مسابقات دانشجویی نیز گفت: مسابقات دانشجویی در رشته والیبال و فوتسال برای دختران و پسران دانشجو تا پایان سال برگزار می شود.