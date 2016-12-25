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۵ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۴۱

رئیس هیئت‌های ورزش دانشگاهی استان بوشهر:

مسابقات ورزشی کارکنان دانشگاه‌های استان بوشهر برگزار می‌شود

مسابقات ورزشی کارکنان دانشگاه‌های استان بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر - رئیس هیئت‌های ورزش دانشگاهی استان بوشهر از برگزاری مسابقات در دورشته ورزشی جهت کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه های استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کمالی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور تشویق و ترغیب کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها به امر ورزش و هم چنین ایجاد روحیه نشاط و طراوت و همدلی بین آنها مسابقات دارت بانوان و فوتبال چمنی آقایان برگزار خواهد شد.

کمالی افزود: مسابقات دارت به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و روز پنجم دی ماه و مسابقات فوتبال چمنی آقایان به میزبانی دانشگاه آزاد و در تاریخ یازدهم دیماه برگزار خواهد شد.

وی در خصوص مسابقات دانشجویی نیز گفت: مسابقات دانشجویی در رشته والیبال و فوتسال برای دختران و پسران دانشجو تا پایان سال برگزار می شود.

کد مطلب 3859315

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