برنامه ۱۰ ساله هلال احمر هفته آینده نهایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی در شورای معاونین جمعیت با بیان اینکه باید برای دستیابی به موفقیت همواره به قله‌، ایده‌آل‌ها و آرمان‌ها اندیشید، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در تدوین نقشه و سند علمی کشور بر این مهم تاکید داشتند که باید به قله‌ها فکر کرد؛ بر این اساس ما نیز باید از اینکه همواره به فکر منابع و کمبود آن باشیم پرهیز کرده و ارزیابی کنیم که با ایده‌آل‌ها چقدر فاصله داریم؛ اگر به این نقطه رسیدیم که باید برنامه‌ها را در اولویت اجرا قرار دهیم؛ در این صورت دنبال تامین منابع هم خواهیم بود.

وی با تاکید بر ضرورت سناریونویسی برای برنامه‌ها، گفت: در این صورت متناسب با هر زمان و دوره‌ای در کشور و با توجه به میزان بودجه، سناریوهای مختلفی نوشته می‌شود و نه فقط بر مبنای یک سناریو، بلکه با توجه به سناریوهای مختلف حرکت خواهیم کرد و سناریوهای جداگانه‌ایبرای بقا و اوج خواهیم داشت؛ در این شرایط حتی برای زمانی که منابع نداریم، برنامه خواهیم داشت.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به تدوین برنامه ۱۰ساله این جمعیت، تصریح کرد: برنامه محوری جمعیت هلال احمر، به عنوان میراث مدیریت کنونی، ماندگار خواهد ماند و این برنامه اقدام بسیار بزرگی برای تحقق اهداف و آرمان‌های جمعیت و کشور خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در تدوین برنامه ۱۰ساله جمعیت مثلث فرضی در نظر گرفته شده رأس آن اهداف و ماموریت‌ها، اسناد بین‌المللی، تعهدات ملی و قانون قرار دارد، عنوان کرد: در راس دیگر این مثلث، نیازها و انتظارات جامعه قرار دارد که به مرور و متناسب با هر زمان، تغییر می‌کند و ضلع آخر آن ظرفیت‌ها و منابع بالفعل و بالقوه جمعیت است.

ضرورت تامین منابع پایدار

ضیائی، تامین منابع پایدار را از اقدامات و برنامه‌های ضروری جمعیت خواند و گفت: تامین منابع پایدار باید با تکیه بر ظرفیت‌های جمعیت‌های بیرونی و همچنین بهره‌مندی از ظرفیت‌های داخلی جمعیت صورت گیرد و در این زمینه اگر در راه درست و صحیح فعالیت کنیم، دیگر نگران تامین منابع نخواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه تدوین برنامه جمعیت هلال‌احمر، کار بسیار ارزشمندی بوده و به تنهایی دارای جایگاه رفیعی است، خاطرنشان کرد: این برنامه با تکیه بر نیروهای داخلی تدوین شده و جا دارد تا از همه همکاران خود در جمعیت ‌هلال‌احمر به‌ویژه دفتر برنامه و بودجه تقدیر کنم و امیدوارم تا این برنامه در اختیار همه سطوح جمعیت حتی امدادگران پایگاه‌ها قرار گرفته و در قالب پمفلت و کتابچه‌هایی کوچک و در قطع جیبی در دسترس همگان قرار گیرد.

تدوین نهایی‌ برنامه ۱۰ ساله جمعیت هلال احمر

رئیس جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه برنامه ۱۰ساله جمعیت هفته آینده در شورای مدیران ارشد جمعیت نهایی خواهد شد، تصریح کرد: این برنامه در نخستین جلسه شورای عالی و با تصویب اعضاء نهایی خواهد شد.