سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۹:۰۳ صبح امروز حادثه تصادف در مسیر شمال به جنوب اتوبان امام علی قبل از خیابان کریم به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله ایستگاه ۱۴ آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شد.

وی گفت: با حضور نجاتگران در محل حادثه مشخص شد ۱۲ خودروی سواری و باری شامل یک کامیون و ۱۱ دستگاه انواع خودروی سواری به شدت با یکدیگر برخورد کرده و ترافیک سنگینی را در محل حادثه ایجاد کردند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اعلام اینکه خوشبختانه با وجود زنجیره‌ای بودن تصادف، کسی داخل خودروهای سواری محبوس نشده بود، گفت: امدادگران آتش‌نشانی بلافاصله خودروهای حادثه‌دیده را به حاشیه اتوبان منتقل کرده و دو نفر از رانندگان را که به دلیل شدت تصادف دچار جراحاتی شده و مصدوم ماجرا بودند را به عوامل اورژانس حاضر در محل حادثه تحویل دادند.

به گفته ملکی، مأموران پلیس راهور در محل حادثه حضور دارند و علت وقوع این حادثه که به دلیل بارندگی و لغزندگی سطح اتوبان به وقوع پیوسته بود، توسط عوامل پلیس راهور در دست بررسی است.