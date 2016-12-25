به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی مدیر پایگاه میراث جهانی بم، افشین ابراهیمی گفت: بر اساس بررسی‌های مقدماتی و تفاهم نامه ای که با موسسه عالی مرمت ایتالیا داشته ایم قرار است بررسی باستان شناسی حصار غربی ارگ نیز از اسفندماه امسال آغاز شود.

وی در خصوص نحوه بازسازی ارگ بم با تاکید بر وسعت ۲۳ هزار هکتاری پایگاه جهانی بم و منظر فرهنگی آن که ۱۸ هکتار آن بنای ارگ بم است گفت: این پایگاه به دلیل ثبت جهانی بم و منظر فرهنگی آن در تمام زمینه ها با کمیته میراث جهانی یونسکو هماهنگ است و راهبرد این پایگاه برای بازسازی ارگ بم طرح جامع مدیریت حفاظتی بم است که مورد تایید سازمان یونسکو قرار گرفته و بر اساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی تهیه شده است.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه رویکرد این پایگاه، برگرداندن چهره ارگ بم به قبل از تخریب نیس افزود: برخی از آثار معماری و باستان‌شناسی که پس از زلزله آشکار شده اند بسیار ارزشمند و نیازمند مطالعات بیشتری هستند و از این رو نباید با لایه های مرمتی پوشانده شوند.

وی آغاز مرمت دروازه ورودی از چهار ماه پیش پس از آوار برداری و خوانا سازی آن در سال های پیش را مورد توجه قرار داد و گفت: امیدواریم تا نوروز امسال مرمت طبقه اول ورودی ارگ که هشتی ورودی دروازه را تشکیل می دهد را به پایان برسانیم.

ابراهیمی دروازه ورودی حصار پیرامونی، حصار دوم و سوم، بخشی از حاکم نشین و حصار آن، بازار، تکیه، سربازخانه، بخشی از اصطبل، تعدادی از خانه های اعیانی، مسجد پیامبر (ص)، خانه سیستانی و مسجد جامع در داخل ارگ بم و همچنین بناهای شاخص بیرون از ارگ همچون مجموعه عامری‌ها، مجموعه وکیل و... را از جمله بخش‌هایی برشمرد که مورد مرمت قرار گرفته‌اند.

وی در خصوص همکاری‌های کشورهای خارجی در عملیات بازسازی ارگ بم گفت: با توجه به توانمندی و ظرفیت‌های بالقوه در کشور و پایگاه بم به لحاظ متخصصان و کارشناسان مرتبط سهم داخلی بسیارپررنگ بوده و مشارکت کشورهایی همچون ایتالیا و آلمان دارای سهمی کمتر از یک درصد، ژاپن در زمینه‌های پژوهشی و آموزشی و فرانسه نیز در زمینه پژوهشی و راه اندازی آزمایشگاه خشت بوده است.

ابراهیمی زلزله خیز بودن منطقه و گسل‌های فعال در این منطقه را مورد توجه قرار داد و گفت: روند بازسازی، مراقبت و حفاظت از ارگ بم امری مستمر است که در طول سال صورت می‌گیرد.