میمهانی تراکتور فانتزی در زمین ناهموار نفت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم و پایانی نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور امروز با انجام سه مسابقه پیگیری می شود و طی آن در یکی از بازیهای مهم، تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در زمین تیم نفت تهران به میدان می رود.

تراکتورسازی که هفته گذشته برابر سپاهان در تبریز باخت و فرصت صدرنشینی را از دست داد، این هفته با علم به اینکه نمیتواند به صدر جدول برسد اما با این وجود برای حفظ فاصله دو امتیازی با پرسپولیس صدرنشین و تحکیم رده دوم جدول باید از سد تیم نفت تهران عبور کند.

در سوی مقابل تیم نفت تهران از امتیاز میزبانی برخوردار است و می تواند در زمین ناهموار ورزشگاه تختی تهران که خود عادت به بازی در آن دارد، برای تیم میهمان ایجاد مزاحمت کند. چنانچه تراکتورسازی بتواند در بازی هوایی همچون همیشه موفق عمل کند، شاید گرفتن سه امتیاز برای نفتی ها بسیار سخت تر از تصور آنها باشد اما اگر روز خوش سرزنان و هوایی بازان علی دایی باشد، این امکان که نفت بتواند به فاصله یک امتیازی تراکتورسازی برسد، دور از ذهن نیست.

نکته قابل توجه در خصوص این دیدار و وضعیت چمن ورزشگاه تختی تهران این است که تراکتوری ها با وجود بازیکنان تکنیکی و نسبتا فانتزی بخصوص در فاز حمله و میانه میدان، در چنین چمنی احتمال اینکه در حمل توپ و پاسکاری های زمینی دچار مشکل شوند، زیاد است و شاید این نکته باعث برتری شاگردان دایی برابر تیم قلعه نویی به شمار آید.

البته تراکتورسازان بازیکنان فیزیکی خوبی نیز در ترکیب خود دارند و نفرات قدرتی همانند مهدی کیانی در میانه میدان و فرزاد حاتمی در خط حمله می توانند گره گشای کار تیمشان در زمین ناهموار ورزشگاه تختی تهران باشند. با این حال در تیم نفت نیز بازیکنان فیزیکی خوبی حضور دارند و این تقابل نفرات قدرتی دو تیم می تواند بازی نفت و تراکتورسازی را در عصر یکشنبه پنجم دی ۹۵ را دیداری پربرخورد و فیزیکی از آب دربیاورد.

هم اکنون تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با ۲۷ امتیاز از ۱۴ بازی و یک بازی کمتر نسبت به پرسپولیس ۳۲ امتیازی در رده دوم ایستاده است و نفت تهران با کسب ۲۳ امتیاز از همین تعداد بازی در جایگاه پنجم ایستاده است.

با برگزاری سه بازی امروز، هفته پانزدهم و پایانی نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور پیگیری می شود و علاوه بر دیدار نفت تهران و تراکتورسازی، استقلال در اصفهان به دیدار سپاهان می رود و ماشین سازی در تبریز از تیم سایپا پذیرایی می کند.

هفته پایانی دور رفت لیگ شانزدهم، فردا دوشنبه با مصاف گسترش فولاد تبریز در خانه صنعت نفت آبادان و رویارویی پدیده و ذوب آهن در مشهد مقدس به پایان می رسد.

دیدار تیمهای نفت تهران و تراکتورسازی تبریز از چارچوب بازی های هفته پانزدهم و پایانی نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت ۱۵ امروز در ورزشگاه تختی تهران برگزار خواهد شد.