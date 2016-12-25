تذکر ۲۹ نماینده به ۲ وزیر برای جلوگیری از خرید تجهیزات خارجی مترو

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس و پیش از ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه تذکرات کتبی نمایندگان به رئیس جمهور و مسئولان اجرایی از سوی هیات رئیسه قرائت شد.

بر این اساس، رضا انصاری نماینده مردم داراب به همراه ۲۸ نماینده دیگر در تذکر کتبی مشترک به وزیر صنعت، معدن وتجارت و وزیر اقتصاد، خواستار جلوگیری از خرید تجهیزات برقی خطوط مترو از خارج کشور با توجه به توانمندی های داخلی شدند.

علی محمد شاعری نماینده بهشهر نیز به همراه ۲۲ نماینده دیگر و مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس، در تذکر مشترک به رئیس جمهور بر لزوم تشکیل ستاد احیای زاینده رود تاکید کردند.

سیده فاطمه حسینی نماینده مردم تهران و ۱۵ نماینده دیگر نیز در تذکر مشترک به وزرای صنعت و معدن و ارتباطات خواستار اقدام فوری برای ارائه پیوست های اقتصاد مقاومتی در قراردادهای انتقال فناوری شدند.