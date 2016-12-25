قصاب اروپایی که ۱۰ میلیون آفریقایی را کشت

نکته آنلاین نوشت: پایگاه بلک لیستد در گزارشی نوشت: به نقل از اکثر مردم وقتی که عکس‌های مربوط به لئوپولد دوم، پادشاه بلژیک را می‌بینند نظر خاصی ندارند، امّا، واقعیت این است که باید مردم از دیدن این عکس همان احساسی را داشته باشند که از دیدن عکس‌های مربوط به موسولینی، مائو، استالین یا هیتلر به آنها دست می‌دهد.

مهم اینکه، لئوپولد دوم، فردی است که مرتکب نسل کشی در آفریقا شده است، رویدادی که بر اثر آن بیش از ۱۰ میلیون نفر در کنگو کشته شدند.

اغلب مردم هرگز چیزی درباره لئوپولد دوم در مدرسه نشنیده‌اند و یا هیچ وقت رسانه‌ها درباره او سخن نگفته‌اند. دلیل ناآگاهی مردم نسبت به شخصیت تاریخی مورد بحث، این است که در روایت‌های تاریخی مربوط به ظلم و ستم (مانند برده‌داری در ایالات متحده و یا هولوکاست) نام او آورده نشده است.

پادشاه لئوپولد دوم، بخشی از تاریخ در حال انجام استعمار، امپریالیسم، برده داری و نسل کشی در آفریقا است که جنایت‌هایش در سایه روایت‌های اجتماعی محبوب امروزی که در سیستم آموزشی ما تدریس می‌شود، فراموش شده است. در این سیستم نه تنها ظلم و ستم‌هایی که در طول تاریخ انجام شده، گوشزد نمی‌شود، بلکه ظهارات آشکار نژادپرستانه نیز مورد توجه و اشاره قرار نمی‌گیرند.

البته، سخن گفتن درباره نسل کشی توسط پادشاهان نماینده سرمایه داری اروپا که طی آن بیش از ۱۰ میلیون نفر از مردم کنگو کشته شده‌اند، خیلی خوشایند اروپایی‌ها نیست.

پادشاه لئوپولد دوم بلژیک یک امپراتوری شخصی وسیع و بی رحمانه را به اجرا گذاشت، به طوریکه جنایات او حتی بدتر از بدترین دیکتاتورهای قرن بیستم بوده است. هنگامی که وی در سال ۱۸۶۵ قدرت را به دست گرفت، در ابتدا مانند پادشاهان مهربانی که در پی انقلاب‌ها و اصلاحات متعدد و از دل دموکراسی بیرون آمده‌اند، حکومت می‌کرد.

لئوپولد جاه طلبی زیادی داشت و به دنبال ساختن یک امپراتوری بزرگ بود که مرزهای آن تا خارج از این کشور امتداد داشته باشد. از سویی دیگر، وی مانند بسیاری از دولتمردان زمان خود متقاعد شده بود که عظمت یک ملت به طور مستقیم به منابعی که می‌تواند از مستعمراتش به دست بیاورد، بستگی دارد.

او معاملات سوداگرانه خود را زیر لوای اقدامات انسان دوستانه و تلاش‌های علمی جامعه بین المللی آفریقایی (International African Society) پنهان می‌کرد و از بردگان برای استخراج منابع در کنگو سود می‌برد. به طور کلی، لئوپولد سلطنت خودش را از طریق اردوگاه های کار، قطع عضو بدن، شکنجه، اعدام و ارتش خصوصی پیش می‌برد.

امپراتوری لئوپولد با عنوان "کشور آزاد کنگو" شناخته می‌شد و این پادشاه به عنوان ارباب بی چون و چرای برده‌داری حکومت می‌کرد. برای یک دوره زمانی تقریباً سی ساله به جای اینکه کنگو مستعمره یک دولت اروپایی باشد، دارایی لئوپولد دوم برای قدرتمندی بیش از پیش او بود.

کنگو را می‌توان به عنوان بزرگترین مزرعه در جهان در نظر گرفت که به لحاظ وسعت ۷۶ برابر بلژیک است و از نظر منابع معدنی و کشاورزی بسیار غنی است. بر اساس سرشماری‌های اولیه‌ای که در این کشور صورت گرفته، حدود ۱۰ میلیون نفر از مردم این کشور در سال ۱۹۲۴ و در زمان حکومت لئوپولد دوم کشته شده‌اند.

قصاب اروپایی که ۱۰ میلیون آفریقایی را کشت

جالب است که در مدارس ایالات متحده آمریکا، کنگو به عنوان یک مصر کاریکاتور گونه، جایی که ایدز در آن شیوع زیادی دارد و تجارت برده در آن صورت می‌گرفته معرفی می‌شود. در خوش بینانه‌ترین حالت، شاید در بهترین مدارس آمریکا درباره آپارتاید و تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی سخنانی گفته شود. هنوز هم تنها چیزهایی که از کشورهای آفریقایی و کنگو می‌بینیم، کودکان گرسنه در آگهی‌های بازرگانی، سیاحت‌های اکتشافی در مورد حیوانات، دشت‌ها و بیابان‌های وسیع است.

امّا، آنچه درباره کنگو مغفول مانده و از آن چیزی گفته نشده، جنگ بزرگ آفریقا و وحشت و رعبی است که لئوپولد طی قتل عام کنگو در این کشور به وجود آورد. این پادشاه بلژیکی از کنگو به عنوان یک مزرعه شخصی، برج مراقبت و یک وزارت مسیحی استفاده می‌کرد. با این وجود هنوز تاریخ نتوانسته، درس‌های مربوط به اقدامات ظالمانه او را بازگو نماید.

به نظر می‌رسد، زمانی که ده میلیون آفریقایی را می‌کشی و نامت به بدنامی هیتلر در تاریخ ثبت نمی‌شود، تجسم زندگی بد نیستی و عکست ترس، تنفر و غم و اندوه نمی‌آورد، راحت‌تر جنایت‌هایت در تاریخ گم می‌شود و تلفات استعماری و امپریالیستی اقداماتت برای همیشه بی صدا باقی می‌ماند.