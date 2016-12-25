به گزارش خبرنگارمهر، غلامرضا احسانی ظهر یک شنبه در نشست بررسی وضعیت منابع آب سمنان به میزبانی فرمانداری این شهرستان با بیان اینکه تأمین آب شرب و تسریع در اجرای طرح های انتقال بین حوزه در دوران خشکسالی از اولویت‌های آب منطقه‌ای به شمار می رود، ابراز داشت: با توجه به وضعیت بحرانی منابع آب های زیرزمینی، انجام اقدامات حفاظتی مانند نصب کنتور هوشمند آب بر روی چاه‌های کشاورزی می تواند به مدیریت مصرف در کشاورزی کمک کند.

وی افزود: خشکسالی های اخیر و کمبود بارندگی سبب شد تا برداشت بی رویه از منابع آبی را شاهد باشیم که این عمل در دراز مدت باعث فرونشست در دشت سمنان شده است و این امر در بخش های جنوبی سمنان می تواند به مناطق مسکونی، زمین های کشاورزی، خطوط ریلی و جاده ها آسیب وارد کند.

مدیر امور منابع آب شهرستان سمنان همچنین گفت: تسریع در نصب کنتورهای حجمی هوشمند، افزایش فعالیت گروه‌های گشت و بازرسی به‌منظور کنترل برداشت‌ها از طریق چاه‌های عمیق و نیمه عمیق می تواند از جمله اقدامات موثر در مواجه با بحران بی آبی در منطقه محسوب شود.

احسانی در ادامه تصریح کرد: چنین به نظر می رسد که آموزش و فرهنگ سازی در رعایت اصول مصرف آب می تواند بیشترین سهم را در مدیریت منابع آب ایفا کند لذا آموزش و پرورش می تواند در این بخش به بهینه سازی مصرف آب کمک شایانی کند.

وی افزود: تعیین تکلیف چاه‌های غیر مجاز، اصلاح پروانه‌های بهره‌برداری بر اساس مصرف بهینه آب و افزایش راندمان آبیاری از طریق اجرای سیستم‌های نوین آبیاری از جمله مواردی است که در اولویت اقدامات حفاظتی غیر سازه ای در استان تعریف شده است که به زودی اجرایی خواهد شد.