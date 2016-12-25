به گزارش خبرگزاری مهر، سریال تلویزیونی «لیسانسه‌ها» به کارگردانی سروش صحت از شنبه چهارم دی ماه روی آنتن رفت و گروه «پالت» که با این سریال برای اولین‌بار تیتراژخوانی در تلویزیون را تجربه کرده، قرار است هر شب با قطعه «تمامِ ناتمام» از شبکه ۳ مهمان خانه‌های مردم باشد.

امید نعمتی درباره حضورشان در موسیقی این سریال می‌گوید: با اینکه ما هیچ‌وقت موضعی با اجرا در رسانه ملی نداشتیم، اما اولین‌بار است که برای یک سریال تلویزیونی، تیتراژ می‌خوانیم. اتفاقا همیشه دوست داشتیم این مدیوم را تجربه کنیم و منتظر یک فضا و فرصت مناسب بودیم تا اینکه سروش صحت پیشنهاد تولید تیتراژ تازه‌ترین سریالش را به ما داد. سروش در این سال‌ها تجربه‌های موفقی در زمینه سریال‌های تلویزیونی داشته و علاوه بر آن، روحیات و خلق و خوی‌اش هم از جنس خود ما است. بیشتر بازیگران این سریال از نسل خودمان هستند و فیلمنامه آن هم بر اساس موضوعی ملموس برای هم‌نسلی‌های ما نوشته شده است. برای همین فکر می‌کنم این سریال انتخاب خوبی برای نخستین حضور ما در تلویزیون بود.

خواننده گروه «پالت» که معتقد است قطعه «تمامِ ناتمام» به نوعی بازگشت به دوران خاطره­ انگیز «آقای بنفش» محسوب می‌شود، درباره حال و هوای این قطعه می‌گوید: به دلیل اینکه این سریال از تلویزیون پخش می شود، ما سعی کردیم به سراغ فضای مردمی‌تر «پالت» برویم که طبیعتاً آلبوم «آقای بنفش» این خصوصیت را بیشتر از آلبوم «شهر من بخند» دارد. درواقع به سراغ همان «پالت» گرم و صمیمی رفتیم که توانست فضای آشناتری با مخاطبانش ایجاد کند.

روزبه اسفندارمز سرپرست گروه پالت هم می گوید: نباید فراموش کرد که موسیقی تیتراژ یک سریال تلویزیونی، مخاطبان عام‌تری را در برمی‌گیرد. درواقع این آثار صرفاً برای مخاطبان خاص آن خواننده یا گروه تولید نمی‌شود و برای ساخت آن باید از اصول خاصی پیروی کرد. در کنارش، موسیقی تیتراژ باید علاوه بر همراهی با آن سریال، برای خودش یک هویت مستقل هم داشته باشد و با اتمام سریال به‌عنوان تک‌آهنگ موفق توسط مخاطب پذیرفته شود. اصولاً یک تیتراژ زمانی موفق است که هم بتواند به سریال کمک کند و هم اینکه در کنارش بتواند از همراهی مخاطبان آن بهره لازم را ببرد. این نوع موسیقی باید به تدریج مورد توجه قرار گیرد تا بتواند ماندگار شود و در گذر زمان بتواند تأثیر خود را بگذارد.

در سریال «لیسانسه ها» که به تهیه­ کنندگی رضا جودی در ۶۰ قسمتِ چهل دقیقه‌ای روی آنتن می رود، هنرمندانی چون امیرحسین رستمی، هوتن شکیبا، بهنام تشکر، بیژن بنفشه‌خواه و... ایفای نقش می‌کنند.

«لیسانسه‌ها» قصه‌ای طنز با موضوعی اجتماعی دارد و ماجرا و داستان ۳ جوان دانشجو را روایت می‌کند که به دنبال اشتغال و کسب درآمد هستند اما در این راه با مشکلات مختلفی روبرو می‌شوند.

فیلمنامه این سریال توسط سروش صحت و ایمان صفایی نگاشته شده و پخش آن از شنبه ۴ دی ماه ساعت ۲۰:۴۵ از شبکه سوم سیما آغاز شده است.

در متن شعر قطعه «تمام نا تمام» آمده است:

تو بیا ای یار دیرین | تو بیا ای شور شیرین

که به صحرا ها و دریاها بباریم.



تو بیا ای باد و باران | به تن خشک خیابان

شاخه ای از باغ فرداها بکاریم.



تو بیا باهم دوباره | در شب سرخ ستاره

آسمانی از کبوتر ها بپاشیم.



تو بیا ای خنده دور | در صحرگاهان پر نور

سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم.



تمام کهکشان نشانه از تو دارد

زمان بدون تو سر گذر ندارد

جهان به اعتبار خنده تو زیباست

بهشت من همین دقیقه ها همین جاست



تو بیا با ما نگارا | تازه کن هوای مارا

تو بیا ای جان که با تو | بزنم دل را به دریا



تو بیا ای یار دیرین | تو بیا ای شور شیرین

تو بیا تا شب دوباره | سرزند ماه و ستاره



تمام کهکشان نشانه از تو دارد

زمان بدون تو سر گذر ندارد

جهان به اعتبار خنده تو زیباست

بیا تمام نا تمام ما همینجاست