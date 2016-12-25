۸۹ نفر به اتهام قاچاق کالا در مازندران به دام پلیس افتادند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی ظهر یکشنبه درحاشیه اجرای طرح سراسری قاچاق کالا و ارز در سطح استان از کشف ۳۲ میلیارد ریالی کالای قاچاق در آذرماه سال جاری در سطح استان خبر داد و افزود: در راستای مقابله بی امان با قاچاق کالا و ارز در سطح استان مازندران، ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی این فرماندهی با همکاری دیگر عوامل انتظامی استان، طرحهای مقابله با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار خود قرار دادند.
وی تصریح کرد: طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا وارز با اولویت کالاهای گمرکی، دخانی، ترانزیتی و فرآوردههای شیلاتی، کالاهای تعزیراتی با هدف ناامن ساختن بستر ارتکاب جرم همچون ماههای گذشته در سطح استان به مرحله اجر درآمد.
فرمانده انتظامی استان مازندران، خاطر نشان کرد: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی با حساسیت، پیگیری و رصد قاچاقچیان و در راستای مأموریتهای محوله، با اقدامات اطلاعاتی و فنی، انبارها و محل دپوی کالای قاچاق را شناسایی کردند.
سردار میرفیضی، با اشاره به انهدام دو باند تهیه و توزیع کالای قاچاق، گفت: کشف مقادیر زیادی کالای قاچاق شامل لوازم و تجهیزات الکتریکی و خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی ، البسه و پوشاک خارجی قاچاق، فرآوردههای نفتی از جمله این کشفیات کالای قاچاق بوده است.
سردار میرفیضی با تاکید بر مقابله جدی پلیس با قاچاق کالا و ارز در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی، افزود: اقتصاد مقاومتی به جامعه اسلامی کمک میکند تا ضمن تأمین یکی از مهمترین مؤلفههای جامعه یعنی آسایش و اقتصاد، اجازه ندهیم تا دشمن از این نقطه ضعف جامعه استفاده کرده و با بکارگیری از تحریم و فشار، جامعه را فلج کند.
فرمانده انتظامی استان مازندران در ادامه به ارکان اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: مقاوم بودن اقتصاد، استفاده از همه ظرفیتهای دولتی و مردمی، حمایت از تولید ملی، مدیریت منابع ارزی و مدیریت مصرف از جمله ارکان اقتصاد مقاومتی است.
سردار میرفیضی در پایان با اشاره به فعالیت گسترده قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان با همکاری همه عوامل انتظامی و امنیتی استان بر همکاری آحاد جامعه و دستگاهها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی با پلیس در این ارتباط تاکید کرد.
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