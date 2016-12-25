تساوی استقلال و سپاهان در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال و سپاهان از هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه نقش جهان به مصاف هم رفتند که نیمه نخست این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید.

این مسابقه از ساعت ۱۴:۳۰ و با قضاوت علیرضا فغانی آغاز شد و بازیکنان هر دو تیم موقعیت هایی برای گلزنی داشتند. ابتدا این فرید بهزادی بود که می توانست در دقیقه ۳ سپاهان را پیش اندازد ولی عکس العمل حسین حسینی دروازه بان استقلال مانع گلزنی میزبان شد.

در ادامه این تیم استقلال بود که هجومی تر ظاهر شد. جابر انصاری در دقیقه ۱۵ شوتی به سمت دروازه سپاهان زد که این توپ با دخالت دروازه بان سپاهان راهی کرنر شد. انصاری در دقیقه ۱۹ هم توپ را به تیرک دروازه سپاهان زد.

جدی ترین موقعیت سپاهان در نیمه نخست در دقیقه ۲۸ رقم خورد جایی که شوت سنگین طالب ریکانی بازیکن سپاهان توسط دروازه بان استقلال دفع شد و به کرنر رفت. در نهایت این نیمه با تساوی بدون گل خاتمه یافت.