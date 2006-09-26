رايس شش هفته فرصت براي از سرگيري مذاكرات شش جانبه تعيين كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، كاندوليزا رايس در گفتگو با روزنامه وال استريت ژورنال ، وضعيت موجود در شبه جزيره كره را غيرقابل قبول خواند.



وي درباره قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل كه پس از آزمايشهاي موشكي كره شمالي با راي اكثريت به تصويب رسيد، اظهارداشت كه اين قطعنامه "برخي امواج كوبنده را در سرتاسر كره شمالي فرستاد" .

رايس درباره ادامه خودداري كره شمالي ازبازگشت به مذاكرات شش جانبه افزود: اقدام بيشتر مورد نيازاست . ما هم اكنون در حال گفتگو با كره جنوبي و ژاپن هستيم و تصور مي كنم كه به احتمال بسيار ظرف شش هفته آينده براي بر آورد و بررسي اين امر كه آيا مي توان آخرين تلاش را براي ازسرگيري مذاكرات انجام داد يا نه؟ راهي آسيا خواهم شد .



وزير امور خارجه آمريكا با بيان اينكه ،وضعيت درباره كره شمالي قابل قبول نيست،از ديدار كريستوفر هيل(نماينده آمريكا در مذاكرات شش جانبه) با همتاي كره شمالي خود خبر داد.



وي افزود :" فرصت مذاكرات همچنان برقراراست و مسئله اين است كه كره شمالي تمايلي براي حضور در مذاكرات هسته اي ندارد و واشنگتن به تدابير مالي خود ادامه خواهد داد، زيرا آنها به فعاليتهاي غيرقانوني كره شمالي مربوط است ".



كاندوليزا رايس گفت : ما درحال بر طرف كردن اختلافات فزاينده بين آمريكا و كره جنوبي برسر چگونگي برخورد با بحران كره شمالي هستيم.



با وجود اينكه، كره جنوبي با هرگونه تحريم عليه كره شمالي مخالف است و خواستار مذاكره براي حل بحران تسليحات هسته اي پيونگ يانگ است، رايس موضع اين كشوررا در رابطه با بحران كره شمالي مفيد خواند .

رايس اعلام كرد: كره جنوبي طي نشستهايي كه در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل متحد برگزار شد از تلاشهاي خود براي اعمال فشار بركره شمالي از جمله قطع كمكهاي غذايي و تامين ملزومات براي پيونگ يانگ خبرداد .

وزير امور خارجه آمريكا افزود كه اگر كره شمالي به آزمايش تسليحات هسته اي دست بزند، اين اقدامات در روابط اقتصادي شمال و جنوب شبه جزيره كره آسيب وارد خواهد كرد .