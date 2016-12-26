آرش عباسی سرپرست گروه تئاتر «موج» درباره اجرای مشترک با ایتالیا به خبرنگار مهر گفت: چندی پیش کارگاهی را در خلال پروژه «ساختن از هیچ» در مرکز مطالعات اجرایی قشقایی برگزار کردیم که این کارگاه طی مدت ۱۰ روز و هر روز ۸ ساعت با حضور پیترو فلوریدیا مدیر کمپانی تئاتر «متی چی» ایتالیا اجرا شد.

وی ادامه داد: خروجی این کارگاه نمایش «ویولن تایتانیک» است و به موضوع مهاجرت می پردازد. در این نمایش به دلیل موضوعی که دارد در کنار بازیگران ایرانی، بازیگرانی از کشور افغانستان هم حضور دارند و به ایفای نقش می پردازند.

این نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر با اشاره به اینکه نمایش «ویولن تایتانیک» کار مشترک گروه تئاتر «موج» و کمپانی تئاتر «متی چی» است، اظهار کرد: نمایش «ویولن تایتانیک» پیش از این در کشورهای برزیل، فرانسه، ایتالیا و آلمان اجرا شده است. نکته قابل توجه درباره این نمایش این است که در هر کشور، با توجه به زبان و فرهنگ آن کشور تولید و اجرا می شود.

عباسی با بیان اینکه تهیه کنندگی نمایش «ویولن تایتانیک» را بر عهده دارد، افزود: پیترو فلوریدیا به دلیل اینکه باید به ایتالیا باز می گشت، هدایت گروه در زمان اجرا را به صنم نادری دستیار خود سپرده است.

وی درباره مکان اجرای نمایش «ویولن تایتانیک»، توضیح داد: کارگاه آموزشی پیترو فلوریدیا در کارگاه دکور بنیاد فرهنگی و هنری رودکی برگزار شد و او نمایش را برای اجرا در این فضا طراحی و تنظیم کرده است از این رو ما از ۱۲ دی ماه نمایش را به صحنه می بریم و تا جشنواره تئاتر فجر و همچنین در خلال جشنواره به اجرای خود ادامه خواهیم داد.

عباسی در پایان تأکید کرد: نمایش «ویولن تایتانیک» تماشاگر را درگیر اجرا خواهد کرد و تماشاگر در طول اجرا منفعل نیست. فکر می کنم این نمایش، شکل تازه ای برای تئاتر ما دارد.