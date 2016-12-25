به گزارش خبرنگار مهر، حمید احدی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی با بیان این که شهرستان فردیس شهری نوپا است، اظهار کرد: باید همه اتحادیه های صنفی در شهرستان فردیس تشکیل شوند.

وی با اشاره به گستردگی واحد های صنفی، اضافه کرد: طبق شواهد تعدادی از صنوف فردیس هنوز وابستگی خود به اتاق اصناف شهرستان کرج را حفظ کرده اند.

به گفته سرپرست فرمانداری شهرستان فردیس اصنافی مانند طلا و جواهر، ساعت و عینک که اتحادیه هایی تخصصی هستند باید اتحادیه ای مستقل در شهرستان فردیس داشته باشند.

احدی با تاکید بر اینکه طبق قانون هر ماه باید یک کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی برگزار شود تا هرچه سریع تر واحد های صنفی استقلال یابند، گفت: برای تحقق استقلال شهرستان باید همه نیروها و سازمان ها با هم بسیج شوند.

وی با بیان اینکه ۱۵ روز دیگر کمیسیون نظارت بر واحد های صنفی دوباره تشکیل جلسه خواهد داد، گفت: اگر اتحادیه ها تشکیل شود واحد های صنفی شهرستان موظفند به اتاق اصناف فردیس برای دریافت پروانه جدید مراجعه کنند.

در ادامه مهرور رئیس اتاق اصناف شهرستان فردیس با اشاره به گستردگی واحد های صنفی زیاد گفت: تعدادی از صنوف شهرستان مانند طلاو جواهر، ساعت و عینک را می توان در یک رسته قرار داد تا به حد نصاب برسند و تحت نظر یک اتحادیه به فعالیت مشغول شوند.

مهرور با اشاره به اینکه در حال حاضر صنف طلا و جواهر شهرستان در بلا تکلیفی به سر می برد، گفت: شش ماه گذشته مقرر بود پرونده های صنوف در اختیار اتاق اصناف شهرستان فردیس قرار گیرد اما هنوز این کار انجام نشده است.

رئیس اتاق اصناف شهرستان فردیس با اشاره به فعالیت ۱۹ اتحادیه در سطح شهرستان فردیس، گفت: تعدادی از رسته ها هنوز به رسمیت نرسیده اند به همین منظور در نظر داریم تا آنها را در رسته های همگن وارد کنیم.