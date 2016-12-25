سفیر ترکیه در بغداد با سلیم الجبوری دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، سفیر ترکیه در بغداد با رئیس مجلس عراق دیدار و در خصوص مسائل فی مابین بحث و تبادل نظر کرد.

در همین راستا، «فاروق قایماقچی» در دیدار با «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق در خصوص روابط دوجانبه و راه های گشایش افق های جدید در روابط ترکیه و عراق به منظور تحکیم دوستی و اقدامات مشترک رایزنی کرد.

طرفین همچنین در خصوص وضعیت سیاسی و امنیتی در منطقه و اهمیت همکاری جامعه بین الملل در مبارزه با تروریسم گفتگو کردند و بر ضرورت آغاز همکاری مثمرثمر بین آنکارا و بغداد در راستای خدمت رسانی به مردم دو کشور توافق کردند.

روز جمعه نیز «فاروق قایماقچی» سفیر ترکیه در بغداد در دیدار با «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون عراق تاکید کرد: ترکیه آماده است تا از عراق در جنگ علیه تروریسم حمایت کند و به حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور احترام گذارد.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: آنکارا همچنین در امور داخلی عراق مداخله نمی کند. همچنین خروج نظامیان ترکیه از اراضی عراق نزدیک است.

گفتنی است، پیش از این «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه خطاب به حیدرالعبادی همتای عراقی خود اعلام کرده بود که همزمان با آزادی موصل، نظامیان ترکیه نیز از اردوگاه بعشیقه در استان نینوا خارج خواهند شد.