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۵ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۲۷

حاشیه های دیدار سپاهان با استقلال

ورزشگاه نقش جهان پس از ۱۲ سال پر شد/ترافیک سنگین پشت در ورزشگاه

ورزشگاه نقش جهان پس از ۱۲ سال پر شد/ترافیک سنگین پشت در ورزشگاه

اصفهان- دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و استقلال تهران در چارچوب لیگ برتر امروز بعد از ظهر در حالی برگزار شد که ورزشگاه نقش جهان پس از ۱۲ سال پر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در دیدار امروز بعد از ظهر تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و استقلال تهران در چارچوب لیگ برتر ورزشگاه نقش جهان پس از ۱۲ سال پر شد و این در حالی بود که طبقه نخست ورزشگاه که به این بازی اختصاص داده شده بود مملو از جمعیت بود و هم چنان هواداران سپاهان پشت درها ماندند.

*ترافیک سنگینی پشت در ورزشگاه نقش جهان بوجود آمده بود به دلیل اینکه تنها یک ورودی برای تردد تماشاگران در نظر گرفته شده بود.

*سید مهدی رحمتی و ابراهیمی از سوی هواداران سپاهان مورد تشویق قرار گرفتند. او از روی نیمکت این دیدار را تماشا می کرد و در تمرینات پیش از بازی هم شرکت نکرد.

*از خانواده شهید مدافع حرم عبدالمهدی کاظمی بازیکن سابق تیم فوتبال سپاهان تجلیل به عمل آمد.

*هواداران تیم استقلال در پی اعتراض به داور این دیدار سنگ به درون زمین پرتاب کردند که واکنش منصوریان سرمربی این تیم را در پی داشت. گفتنی است در این دیدار ۱۰ درصد ورزشگاه به هواداران استقلال اختصاص یافت.

کد مطلب 3859620

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