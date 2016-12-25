سهم استان ایلام در پرداخت تسهیلات رونق تولید مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، یارالله نصیری امروز در جلسه مشترک سازمان بازرسی استان، بانک های عامل، استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: تلاش جدی دولت یازدهم و ارائه برنامه های کاربردی در راستای حمایت از تولید داخل از طریق اختصاص تسهیلات رونق تولید به بنگاه های اقتصادی بخش صنعت، معدن و کشاورزی بارقه های امید را در دل تولید کنندگان استان ایلام زنده کرده که ره آورد این اقدام پرداخت بیش از ۵۴ میلیارد تومان به متقاضیان این تسهیلات بوده است.

وی افزود: بی تردید از سیستم بانکی استان بیش از این انتظار می رود تا از این فرصت برای تحرک بخشی به بنگاه های تولیدی بهره گیری شود. با توجه به اعداد ارقام موجود و مقایسه آن با آمار کشوری، مشاهده می شود که سهم ما و میزان تسهیلات پرداخت شده به بنگاه های اقتصادی استان چندان مورد توجه نیست و نیازمند اتخاذ راهکارهای اساسی است.

نصیری با اشاره به عملکرد تسهیلات رونق تولید و سهم بانک های استان در تعداد طرح های پذیرش شده برای دریافت تسهیلات یاد شده بیان داشت: بانک کشاورزی ۴۵ فقره، بانک ملی ۱۰ فقره، بانک تجارت هشت فقره، بانک صنعت و معدن شش فقره، بانک رفاه و ملت هر کدام چهار فقره و بانک سپه نیز سه فقره طرح را پذیرش کرده اند و تعدادی از بانک ها نیز تاکنون عملکردی نداشته اند.

وی تسریع در پرداخت تسهیلات به متقاضیانی که درخواست آنها در کارتابل بانک های عامل وجود دارند را خواستار شد.

رئیس سازمان صنعت،‌معدن و تجارت استان ایلام ادامه داد: بدون شک مدیران بانک های عامل هم به مانند مدیران اجرایی برای استفاده از این ظرفیت تلاش دارند اما چه عواملی باعث شده است که صاحبان صنایع و بنگاههای اقتصادی ما نتوانسته اند از این تسهیلات بیشتر بهره مند شوند، نیازمند بررسی و طرح موضوع در جلسات کارشناسی و نشست های تخصصی است.

وی به ظرفیت مناسب طرح امهال یکساله برای تعیین تکلیف بدهی واحدهای تولیدی اشاره و تصریح کرد: طرح امهال یکساله برای واحدهای زیر یک میلیارد تومان کمک مناسبی در جهت رفع مشکل بیشتر واحدهای بدهکار استان بود.

وی ادامه داد: متاسفانه بجز تعداد انگشت شماری از مدیران واحدهای تولیدی بقیه نتوانستند از این ظرفیت استفاده کنند و این فرصت مناسب نیز عملا از دست رفت. وی گفت: اگر مساعدت های بیشتری صورت می گرفت اثرگذاری و اثربخشی این طرح می توانست به مراتب از پرداخت های جدید بیشتر باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مهمترین دست انداز پیش روی صاحبان صنایع و مانع اصلی عدم دریافت تسهیلات رونق تولید، مشکل تامین وثایق است.

وی بیان داشت: اگر بانک ها وثایق روستایی و دفترچه شهرک های صنعتی را به عنوان وثیقه تسهیلات بپذیرند بخش زیادی از مشکلات تولید کنندگان مرتفع می شود.