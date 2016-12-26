دست وزارت علوم در صدور مجوز به تشکل های دولت ساخته رو شد

ابوالفضل مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره «تشکل های دانشجویی دولت ساخته» در دولت یازدهم گفت: یک توجیهی پشت این قضیه است که انجمن ها و تشکل های دانشجویی که اکنون وجود دارد پوشش دهنده همه سلیقه های دانشجویی نیست و همه طیف ها را پوشش نمی دهد .

وی ادامه داد: این مطلب تا حدی می تواند درست باشد، اما مشکل کار آنجایی است که دوستان از این فرصت و خلاء به نفع مقاصد سیاسی خودشان استفاده می کنند و برای احزاب سیاسی در دانشگاه‌ها به دنبال پایگاه اجتماعی هستند .

دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور افزود: این مساله باعث می شود فضای سیاسی دانشگاه ها دچار مسمومیت شود اینکه دانشجو بخواهد تحت عنوان تشکل و حتی به عنوان خود احزاب، پیاده نظام احزاب شود، درست نیست.

وی تصریح کرد: درحال حاضر یک سری تشکل هایی را در دانشگاه ها داریم که خودشان را مشخصا عضو دانشجویی یک حزب می دانند یا اینکه خود را وابسته به جناحی اسم گذاری می کنند و حتی در نام گذاری نیز این مساله را به صراحت عنوان می کنند .

مظاهری افزود: به عنوان مثال انجمن های اسلامی اصلاح طلب وجود دارند که جدیدا تشکیل شده و پیگر ایجاد اتحادیه نیز هستند. دو بحث در مورد این تشکل های دولت ساخته وجود دارد یکی اینکه این مدل فعالیت سیاسی اصلا فعالیت سیاسی مناسبی برای فضای دانشگاهی ما نیست چون تجربه این را داشته ایم. در سال های گذشته و متاسفانه دفتر تحکیم وحدت به خاطر همین اتفاقات دچار مشکل و انحراف شد .

وی ادامه داد: از طرف دیگر برخی از دفترهای انجمن اسلامی که طی سال های گذشته ایجاد شده و متاسفانه نظارت مشخصی هم بر روی آنها وجود ندارد، این انجمن ها فعالیت هایی انجام می دهند که کم کم از دایره نظام که هیچ، از دایره اسلام نیز در حال خارج شدن هستند.

مظاهری افزود: این انجمن ها به اسم انجمن اسلامی برنامه هایی ساختار شکنانه در دانشگاه ها انجام می دهند. از حمایت زندانیان سیاسی محکوم فتنه گرفته تا مباحث مغایر با اسلام و حمایت و ترویج افکار افرادی مانند سروش یا افراد دیگری که کاملا مختصات فکری آنها برای اهل فکر مشخص است. تفکرات این افراد توسط همین انجمن ها ترویج داده می شود .

دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشورافزود: ما دراین رابطه به وزارت علوم اعلام کردیم که به فعالیت های این تشکل های دانشجویی واکنش نشان دهد، ولی متاسفانه در قبال این مساله کم کاری کرده و آن طور که باید با این تشکل ها برخوردی نداشته است .

وی ادامه داد: خیلی از این تشکل ها که تشکیل شده اند به ولایت فقیه به عنوان اصل قانون اساسی، اعتقادی ندارند این را در نشست های خود نیز اعلام می کنند ولی از طرفی وزارت علوم از آن چشم پوشی می کند.

مظاهری درباره تشکل دانشجویی انجمن پیرو خط امام (ره) نیز گفت: این انجمن ها اسامی مختلفی دارند یک عده به عنوان احیاگران انجمن اسلامی فعالیت می کنند که هدفشان احیاء انجمن های اسلامی تحکیم وحدت است، یک عده به اسم انجمن اسلامی اصلاح طلب فعالیت می کنند. یک عده نیز به اسم انجمن اسلامی پیرو خط امام (ره) با اسم های متفاوت سعی کردند فضای دانشگاه ها را در دست خود بگیرند .

وی ادامه داد: متاسفانه از تجربه دانشجویان و تشکل هایی که حمایت می شدند و تشکل هایی که دولت ساخته بودند در دوره های قبل استفاده ای نشد، برای همین دوباره وزارت علوم درحال تکرار آن اشتباه است و بر ایجاد یک سری تشکل هایی که مقاصد روشن سیاسی پشت پرده احداث آنها روشن است، اصرار دارد.

دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل با اشاره به ایجاد یکی از همین تشکلها در دانشگاه یاسوج ادامه داد: دست وزارت علوم در صدور مجوز این تشکل های دولت ساخته در برخی از دانشگاه ها رو شده است که دانشگاه یاسوج یک نمونه از آن است، دانشگاه شهید چمران اهواز خود رئیس دانشگاه به این قضیه معترض شده است. برخی دانشگاه های دیگر مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع معترض شده اند. معاون فرهنگی یکی از دانشگاه‌ها اعلام کرده که از وزارت علوم برای صدور مجوز یک تشکل مشخص با من تماس و خواستار صدور مجوز شدند.

وی ادامه داد: البته این ها، تشکل هایی نیستند که در فضای دانشگاه‌ها ماندگار شوند و به طور حتم، مثل تشکل های دولت ساخته قبلی بعد از چند سال هیچ نام و نشان و اثری از آنها در این فضا باقی نخواهد ماند .

مظاهری افزود: ما نسبت به اقداماتی که این تشکل ها انجام می دهند واکنش نشان داده در جلسات اخیر با دکتر فرهادی و ضیاء هاشمی وزیر و معاون فرهنگی وزارت علوم درخواست کرده ایم که نسبت به این قضیه کوتاه نیامده و نسبت به نشریه هایی که این تشکل ها منتشر می کنند و هم تشکل هایی که برنامه های ساختار شکنانه برگزار می کنند، برخورد محکمی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: استدلال ما این است که وزارت خانه ای که اکنون با یک تشکل نمی تواند برخورد کند اگر در آینده این تشکل ها اتحادیه تشکیل دهند چگونه اگر اشتباهی انجام دادند می خواهد با آنها برخورد کند.

دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل یادآورشد: در جلسات اخیر با مسئولان وزارت علوم این مساله را نیز مطرح کرده ایم ولی عزمی وجود ندارد.

وی افزود: یکی ازمشکلاتی که در وزات علوم در حال حاضر وجود دارد این است که به خاطر سرگرم شدن به بحث اتحادیه های جدید دانشجویی بعضا رسیدگی به شکایت های تشکل های دانشجویی هم آن جور که باید و شاید پیگیری نمی شود.

مظاهری خاطرنشان کرد: انجمن هایی از اتحادیه ما نسبت به وقایعی که در دانشگاه ها ایجاد شده به هیات نظارت مرکزی وزارت علوم شکایت کرده اند، علی رغم گذشت بیش از ۳ تا ۶ ماه هیچ پاسخی داده نشده است درصورتی که آیین نامه اشاره کرده است باید ظرف مدت مشخص به این شکایات پاسخ داده شود ولی هنوز پاسخی داده نشده است.