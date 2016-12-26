گزیده اشعار عباس صفاری منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات مروارید در ادامه انتشار مجموعه گزیده اشعار شاعران ایران، کتاب گزیده اشعار «عباس صفاری» را منتشر کرد.

این کتاب گزیده‌ای است از اشعار صفاری که پیش از این توسط این ناشر و در قالب مجموعه شعرهای «دوربین قدیمی»، «کبریت خیس»، «خنده در برف»، «تاریکروشنا»، «مثل جوهر در آب» منتشر شده است.

صفاری عباس صفاری، شاعر سرشناس، مترجم و محقق، متولد ۱۳۳۰، شهر یزد است. در سال ۱۹۷۶ به لندن رفت و پس از دو سال به امریکا نقل مکان کرد و در رشته گرافیک و تبلیغات به تحصیل پرداخت. پس از آن تحصیلاتش را در رشته‌ هنرهای تجسمی در دانشگاه ایالتی لانگ‌بیچ ادامه داد.

صفاری جدای از دفاتر شعر خود، آثاری را با عناوین «کوچه‌ی فانوس‌ها»، «کلاغنامه» و «عاشقانه‌های مصر باستان» به عنوان مترجم منتشر کرده است.

وی همچنین درسال جاری مجموعه‌ای از یادداشت‌های خود را در قالب کتابی با عنوان «قدم زدن در بابل» منتشر کرده است.

نشر مروارید گزیده اشعار عباس صفاری را در ۳۴۶ صفحه و با قیمت ۲۲ هزار تومان منتشر کرده است.