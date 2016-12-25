حیدر العبادی: پیروزی نهایی نزدیک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق از قریب الوقوع بودن آزادی موصل خبر داد.

در همین راستا، «حیدر العبادی» نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تاکید کرد: مهم ترین ضربه ای که داعش از ما خورد، وحدت عراقی ها بود. زیرا تروریست های داعش بر تفرقه افکنی میان گروه های مردم حساب کرده بودند. کشورهایی که احساس امنیت دارند، نسبت به خطر این گروه های تروریستی هوشیار باشند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: تروریست ها در صدد بودند بغداد را ویران کنند اما جوانان ما با این گروه های تروریستی و اقدامات خطرناک آنها مقابله کردند. جوانان ما از هر طیف و گروهی برای دفاع از کشور، مردم، مقدسات و وطنشان با تروریست ها جنگیدند.

نخست وزیر عراق بیان داشت: در حال حاضر ما در موصل با تروریسم می جنگیم و بزرگترین هدف ما آزاد کردن مردم است. تاکنون نیز دوسوم استان نینوا را آزاد کرده ایم و به زودی پیروزی نهایی را به دست خواهیم آورد.

وی در پایان افزود: همزمان با آزادسازی اراضی کشور از این گروه های تروریستی، برای بازگرداندن ثبات و زندگی به مناطق آزادشده و همچنین مین روبی تلاش می کنیم تا مردم به مناطقشان بازگردند.

گفتنی است، عملیات آزادسازی موصل از روز ۱۷ اکتبر و بیش از ۲ ماه پیش آغاز شد و تاکنون نیروهای عراقی دستاوردهای بسیاری در برابر تروریست های داعش کسب کرده اند.