به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر مداحی مدیرستاد مرکزی هیأت رزمندگان اسلام اعلام نمود: هفتمین نشست هم اندیشی مداحان و شعرای نخبه و اثرگذار سراسر کشور امسال به صورت همزمان با شرکت مداحان پیشکسوت و جوان روز هشتم و نهم دی ماه به مدت ۲ روز در مشهد مقدس و در جوار آستان مقدس و ملکوتی علی ابن الموسی الرضا(ع) برگزار می شود.

وی افزود: سخنرانان و مهمانان دعوت شده در این نشست حجج اسلام شیخ کاظم صدیقی، سیدابراهیم رئیسی، علیرضا پناهیان، میرزامحمدی، غلامرضا سازگار و جوانی هستند.

وی در ادامه گفت: در روز اول این نشست آیت الله صدیقی و جوانی و در روز دوم حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی و حجت الاسلام علیرضا پناهیان سخنرانی خواهند داشت.

علی اکبر مداحی گفت: موضوعات نشست هم اندیشی عبارتنداز ۱. بایدها و نبایدهای مداحی و روضه خوانی (مقتل و مداحی)، ۲. بایدها و نبایدهای شعر آئینی ۳. مسائل روز و ضرورت بصیرت ۴. وضعیت هیأت های مذهبی در سراسر کشور ۵. انتظارات و دغدغه های مقام معظم رهبری در مورد مداحان و شعرای آئینی.

لازم به ذکر است از جمله چهره های برجسته و سرشناس و مطرح شرکت کننده در این نشست می توان اشاره نمود به ماشاالله عابدی، غلامرضا سازگار، علی انسانی، امیری اسفدقه، صادق آهنگران، حسین سازور، سعید حدادیان، محمدرضا طاهری، مرتضی طاهری، محسن طاهری، سیدمجید بنی فاطمه، سیدمهدی میرداماد، رضا نبوی و مهدی منصوری‏