شکل گیری قارچ گونه تشکلهای دولت ساخته در دانشگاهها

غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در ابتدای دولت یازدهم با این استدلال که تشکل ها و اتحادیه های موجود در دانشگاه های کشور مربوط به یک جناح هستند زمینه ایجاد و شکل گیری تشکل های جدید فراهم شد.

معاون فرهنگی سابق وزارت علوم افزود: بنابراین شاهد این موضوع بودیم که بسیاری از این تشکل ها به صورت های مختلف با حمایت های دولت ایجاد شدند که این نوع تشکل ها به عنوان ابزار بشمار می روند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه افزود: طی سال های گذشته شاهد جنبش احیا در وزارت علوم بودیم و این روند در دانشگاه آزاد که یک دانشگاه غیر دولتی نیز بشمار می رود ایجاد شد و شاهد شکل گیری تشکل های جدید با حمایت دولت در این مراکز بودیم.

خواجه سروی با بیان اینکه ایجاد تشکل های دولت ساخته به دو شکل صورت می گیرد، عنوان کرد: در نوع اول زمینه لازم برای تشکل های دانشجویی جدید وجود داشته و این امر به راحتی و با حمایت دولت محقق شد.

وی تاکید کرد: در نوع دوم نیز شاهد ایجاد تشکل های دانشجویی در دانشگاه آزاد بودیم که می توان این تشکل ها به عنوان دولت ساخته و از بالا به پایین عنوان کرد.

احیا پنهان تشکل های دانشجویی غیرقانونی در دانشگاه ها

عضو هیات علمی دانشگاه علامه گفت: برخی از تشکل هایی که در سال های گذشته به عنوان تشکل های غیرقانونی اعلام شدند اکنون به صورت پنهان و ناپیدا مجددا در دانشگاه ها احیا شدند.

خواجه سروی تاکید کرد: بسیاری از تشکل های دولت ساخته اکنون به دنبال این هستند که تبدیل به اتحادیه شوند و به نوعی در محیط دانشگاه ها ماندگار شوند.

وی افزود: در مقابل تلاش برای راه اندازی تشکل های دولت ساخته در دانشگاه ها شاهد این هستیم که تلاش می شود برخلاف سیاست های نظام و اسناد بالا دستی اتحادیه های موجود و بسیج دانشجویی تضعیف شوند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه خاطرنشان کرد: نگاه ابزاری به تشکل های دانشجویی نگاهی خطرناک و ناپسند بشمار می رود.

خواجه سروی عنوان کرد: باتوجه به اینکه طبق اسناد بالا دستی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکل های دانشجویی باید به صورت مستقل ایفای نقش کنند اما اکنون موارد زیادی از ایجاد تشکل های دولت ساخته در دانشگاه ها مشاهده می شود.

وی افزود: متاسفانه این سیاست از سوی دولت و وزارت علوم شکل گرفته است و بسیاری از این تشکل ها بدون اخذ مجوزهای لازم به صورت قارچ گونه تشکیل شده اند.

عضو هیات علمی دانشگاه گفت: تاسیس و ایجاد تشکل های فله ای و یک شبه در دانشگاه ها به واسطه وجود نگاه ابزاری به این نهادها است که در زمان های نزدیک به انتخابات از آنها استفاده می شود و در دیگر زمان ها نیز به شکل های دیگر از این تشکل ها استفاده خواهد شد.

خواجه سروی تاکید کرد: استفاده ابزاری از تشکل های دانشجویی در اردوگاه اصلاح طلبان و دولت حاکم سابقه چندساله دارد که از این طریق تشکل های دانشجویی به عنوان سرباز و پیاده نظام جریان حاکم ایفای نقش کنند.

نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اسلامی شدن دانشگاه ها بر فعالیت تشکل ها

وی با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اسلامی شدن دانشگاه ها مراجع نظارت و رسیدگی به فعالیت تشکل های دانشجویی هستند، گفت: این نهادها لازم است بررسی های لازم را انجام دهند و اگر تخلف قانونی در این زمینه رخ داده است وزارتخانه های بهداشت و علوم و دانشگاه آزاد را ملزم به اجرای قانون کنند.

معاون فرهنگی سابق وزارت علوم با بیان اینکه روند صدور مجوز برای ایجاد تشکل های دانشجویی زمان بر است، خاطرنشان کرد: بنابراین ایجاد تشکل های دانشجویی در زمان کوتاه شائبه برانگیز است و نمی توان گفت روند صحیحی طی شده است.