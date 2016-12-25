ایجاد شغل نقش مهمی در کاهش گرایش افراد به سمت مواد مخدر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه دوستی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اظهار داشت: در چهارمحال و بختیاری برخی مناطق وجود دارد که مدت زیادی درگیر قاچاق مواد مخدر هستند که این امر بیشتر به خاطر بیکاری است.

وی گفت: باید توانمندسازی و اشتغال در اولویت قرار بگیرد و همچنین دو مقوله معیشت و اقتصاد باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد.

مدیرکل امور بانوان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: صنایع دستی از جمله گلیم و گبه در شهر نقنه از ظرفیت بالایی برخوردار است که این پتانسیل فرصت مناسبی در راستای ایجاد کارگاه و اشتغال ایجاد خواهد کرد و همچنین طرح منارید استان نیز می‌تواند در این زمینه نقش بسزایی ایفا ‌کند.