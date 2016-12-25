به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس هرمزگان، سردار عزیز اله ملکی افزود: مواد مخدر کشفشده شامل ۸۲۵ کیلو تریاک، ۱۵۵کیلو حشیش و ۲۰ کیلوگرم سایر مواد مخدر بوده که در این زمینه ۱۶ دستگاه خودرو نیز توقیف شد.
وی تصریح کرد: در این رابطه ۲۴ متهم دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی هرمزگان اظهارداشت: در راستای مبارزه با مواد مخدر و برخورد با سوداگران مرگ، مأموران مبارزه با مواد مخدر استان با همکاری یگانهای انتظامی شهرستانهای بندرعباس، بندرخمیر، میناب و رودان با انجام اقدامات اطلاعاتی و اشراف بر محورهای مواصلاتی استان، در این مدت هفت مرحله عملیات پاکسازی را اجرا کردند.
سردار ملکی خاطرنشان کرد: بدون شک همکاری و تعامل مردم با پلیس نقش مهمی در موفقیتهای نیروی انتظامی داشته است.
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