نخستین آسمان نمای دیجیتالی چهارمحال وبختیاری راه اندازی می شود

فرزاد رحیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین آسمان نمای دیجیتالی متحرک در استان چهارمحال و بختیاری توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان راه اندازی می‌شود.

وی ترویج علم نجوم در میان کودکان و نوجوانان و بهره مندی کل دانش آموزان استان از این آسمان نما را از جمله اهداف کانون در راستای آشنا سازی این قشر با علم نجوم عنوان کرد.

فرزاد رحیمی با اشاره به اینکه این آسمان‌نما در ۱۱۶ روستا و ۲۱ پایگاه ثابت به ارائه خدمات علمی خواهد پرداخت، عنوان کرد: برای این دستگاه ۴۰ میلیون تومان اعتبار از منابع استانی هزینه شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پوشش کلیه مناطق روستایی استان توسط این آسمان نما را از جمله برنامه های کانون در راستای عدالت فرهنگی است.

وی ادامه داد: این آسمان نما در ایام دهه فجر سالجاری با حضور مسئولان استانی و کشوری افتتاح و بهره برداری شود.