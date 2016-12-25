  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۵ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۵۴

امام جمعه شهرکرد:

حماسه ۹ دی بیانگر غیرت و بصیرت مردم کشور است

حماسه ۹ دی بیانگر غیرت و بصیرت مردم کشور است

شهرکرد- نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: حماسه ۹ دی بیانگر غیرت و بصیرت مردم کشور است که در برابر دشمن ایستادند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر یکشنبه در جلسه رونمایی از محصولات فرهنگی و تبلیغی حماسه نهم دی ماه اظهار داشت: روز نهم دی ماه نشان دهنده استقلال، عزت و بصیرت است که مردم در مقابل استکبار جهانی برای حفظ ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی ایستادگی کردند.

وی گفت: فتنه گران داخلی کشور را باید شناخت و آنها را سرکوب کرد چراکه به نظام جمهوری اسلامی ایران ضربه می‌زنند و همچنین راه را برای بیگانه به کشور باز خواهند کرد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: حماسه روز۹ دی ماه نشات گرفته از رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی و غیرت و بصیرت مردم کشور است اگر مردم در مقابل این فتنه ایستادگی نمی کردند دشمن به خواسته های خود می رسید.

حجت الاسلام نکونام عنوان کرد: در فتنه ۸۸ گروهی اندکی از مردم با اتحاد با منافقان و به بهانه انتخابات آشوب کردند که با خروش مردم ولایت مدار و متعهد کشور روبرو شدند و در این فتنه دشمن مایوس و ناامید و دست فتنه گران کوتاه شد.

کد مطلب 3859727

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها