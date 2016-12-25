کشف و ضبط ۵ تن چوب قاچاق در شهرستان صومعه سرا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ اردشیر آقاجانی اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان صومعه سرا در هنگام گشت زنی در سطح این شهرستان به یک دستگاه کامیون حمل چوب مشکوک شدند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو مشخص شد که چوب های مذکور، چوب جنگلی قاچاق هستند، افزود: پنج تن چوب قاچاق از این خودرو کشف و ضبط شد.

فرمانده نیروی انتظامی صومعه سرا با تاکید براینکه چوب های مکشوفه بیش از دو میلیون ریال ارزش دارند، ادامه داد: چوب های قاچاق ۱۴۰ اصله از نوع توسکا هستند.

وی با بیان اینکه جنگل از سرمایه های ملی محسوب می شود، خاطرنشان کرد: همه باید در حفظ و نگهدرای از این میراث الهی و ملی کوشا باشیم.