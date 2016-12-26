قربان شیخ به عنوان راهدار نمونه کشوری سال ۹۵ در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه امروز تلاش راهداران، بازی با جان خود برای حفظ جان مردم است، ابراز داشت: راهداری نیازمند پله ای از ایثارگری است که در آن انسان برای نجات یک فرد حاضر است از هر آنچه دارد بگذرد و در نهایت لبخند رضایت خانواده های ایرانی بهترین دستمزد برای او لقب می گیرد.

وی افزود: زمانی که صحبت از راهداری می شود معمولا نخستین تصورات عمومی، به سختی این کار در سرما، گرمای شدید، گردنه های برفگیر و راه های مسدود شده از ریزش کوه و یا مخاطرات طبیعی مانند سیل و رانش زمین گرایش پیدا می کند اما به واقع باید گفت سختی های این شغل کم درآمد در برخی مواقع فراتر از تصورات افراد عادی می شود.

معاون اداره راه و ترابری شهرستان شاهرود همچنین گفت: راهداری عشقی می طلبد که اگر در درون فرد این عشق به خدمت رسانی نباشد نمی تواند در این شغل سخت دوام بیاورد امروز بسیاری از مردم با ناملایمات این شغل آشنا هستند و می دانند که در سرمای زیر ۱۰ درجه آن هم در میان کولاک کمک کردن به خودرویی که در میان راهی مسدود متوقف مانده و حتی راه را نیز نمی شناسد چقدر سخت است اما در نهایت تنها عشق به کار می تواند هر راهدار را به ادامه کارش امیدوار کند.

شیخ درباره احساس خود در زمان معرفی راهدار نمونه نیز توضیح داد: در کنار حس خوشحالی، این تصور که زحمات ما در سخت ترین و دورافتاده ترین نقاط شهرستان شاهرود نیز مورد حمایت و نظر مسئولان کشوری است برای من جالب بود چرا که شاید برخی تصورات در بین همکاران ما باشد که مسئولان بالا دستی زحمات ما را قدر نمی دانند اما اینگونه نبود و زمانی که به دریافت این لقب مفتخر شدم از اینکه زحمات ما در دید مسئولان حتی در سطح معاون وزیر به چشم می آید خرسندم.

وی درباره علت انتخاب به عنوان راهدار نمونه کشوری، افزود: علت این امر نجات یک هموطن یزدی بود که زمستان سال گذشته به علت بارش شدید برف و پس از عبور از سامانه بارش شدید در منطقه شاهرود-گرگان در شانه خاکی جاده متوقف و برف راه پس و پیش او را در حالی بسته بود که خودروی وی در ساعات چهار صبح در دمای منفی ۱۰ درجه می توان گفت دچار یخزدگی شده بود که خوشبختانه با تلاشی که صورت گرفت خودروی این فرد را یافته و نسبت به نجات وی اقدام کردیم.

این راهدار نمونه کشوری درباره حلاوت نجات جان یک هموطن، گفت: جالب است بدانید این هموطن عزیز به مناسبت های مختلف، اعیاد و ... برای من پبامک ارسال می کند و روز گذشته پیام تبریک روز راهدار او را در میان شگفتی و در حالی دریافت کردم که احساس حلاوت و رضایت باعث شد تا خستگی یک سال کار مداوم ما در راه های بین شهری استان سمنان از بدنمان بیرون رود.

شیخ در پاسخ به این سوال که آیا اجازه ورود فرزندش به این شغل و یا ازدواج دخترش با یک راهدار را می دهد، ابراز داشت: با افتخار بله چرا که این شغل شریف با وجود حقوق اندک، درسایه تلاش برای عشق به خدمت رسانی، دارای نانی حلال است که من نیز از این افتخار بی بهره نیستم.

وی در پایان و در تعریف یک راهدار، توضیح داد: راهدار کسی است که عاشقانه در هنگام خدمت رسانی به مردم از کانون گرم خانواده بگذرد و در ساعات و روزهای نامتعارف برای سایر کارکنان دولت در لباس حرفه خود حاضر شده و در هنگام انجام وظیفه به هیچ چیز جز خدمت رسانی و نجات جان هموطنان فکر نکند.

شیخ برای نخستین بار از استان سمنان به عنوان راهدار نمونه کشوری از معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری کشور لوح تقدیر دریافت کرده است.