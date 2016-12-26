تدبیر رهبری فتنه سال ۸۸ را خنثی کرد/لزوم گرامیداشت حماسه ۹دی

حجت الاسلام حسن لزومی امام جمعه شهرستان پاکدشت در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اهمیت بزرگداشت یوم الله ۹ دی اظهار داشت: به طور طبیعی در نشست های متعددی از وقایع نهم دی صحبت می شود ولی باید کارشناسان و سخنرانان تلاش کرده تا بدون دخالت گرایش و جریان سیاسی، حقیقت ۹ دی را برای مردم بازگو کنند.

امام جمعه شهرستان پاکدشت افزود: در روزهای قبل از آغاز انتخابات، همه شعارهای تبلیغاتی خاص خود را مطرح و به دیوار شهر نصب می کردند و در برخی مجالس، سخنان و شعارهایی به گوش می رسید که رنگ و بوی انتخاباتی نداشت و نگرانی هایی را ایجاد کرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان پاکدشت ادامه داد: این شعارها زمانی که با یک رنگ خاص همراه شد تمام توجه را به سمت کودتای خاموش غربی ها با نام کودتای رنگین معطوف ساخت.

لزومی گفت: به طور طبیعی نامزدهای انتخاباتی با کلماتی که " اگر پیروز انتخابات شوم" و امثال این کلمات وعده انتخاباتی می دهند، در حالی که نامزدهایی نیز بودند که خود را منتخب مردم می دانستند و قاطعانه خود را پیروز انتخابات معرفی می کردند.

حمایت از نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران از سوی رسانه های غربی

وی با اشاره به تلاش دشمن برای انتخاب یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ ادامه داد: این سخنان در حالی بیان می شد که از سمت رسانه های غربی نیز حمایت های تبلیغاتی برای برخی نامزدها انجام می شد.

امام جمعه پاکدشت با تأکید بر این نکته که این جریان، رنگ سبز را به عنوان نماد خود برگزیده بود، افزود: دست جوانان پارچه، شال، دست بند و حتی شلوار سبز داده بودند که این موضوع بسیار غیر متعارف بود.

امام جمعه شهرستان پاکدشت با بیان عملکرد نامتعارف نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ افزود: در حالی که بعد از پایان رأی گیری هنوز وزارت کشور نتایج انتخابات را اعلام نکرده بود، یکی از نامزدهای انتخابات در رسانه های فراگیر، خود را پیروز انتخابات اعلام کرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان پاکدشت افزود: در این میان دشمنان نظام و اسلام منتظر خوراکی بودند که ایران را به آشوب بکشند که این امر در سخنرانی رئیس جمهور منتخب تداعی شد و آن کلمه "خار و خاشاک" بود که نباید بیان می شد.

وی ادامه داد: این کلمه دست فتنه گران را رو کرد و شعارها از حالت انتخاباتی آهسته آهسته خارج و تبدیل به شعارهایی چون " نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران"، " مرگ بر ولایت فقیه"شد.



رأی ۴۰ میلیون ایرانی به نظام اسلامی

وی با اشاره به توصیه های رهبر معظم انقلاب اسلامی در ایام فتنه سال ۸۸ گفت: رهبر معظم انقلاب در آن روزها به صورت مکرر فرمودند که ۴۰ میلیون نفر به نظام رأی دادند و این آرا را شخصی نکنید.

وی گفت: اگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دلسوز نظام بودند، باید زمانی که تلاش فتنه گران را برای نابودی جمهوری اسلامی ایران دیدند، خود را کنار می کشیدند و از طرفداران خود نیز چنین انتظاری می داشتند تا حیله دشمن را از بین ببرند.

لزومی ادامه داد: مردم ابتدا می اندیشیدند که این یک حرکت برای رفع اختلاف نظر در میزان آرا است، درحالی که سخنرانی یکی از آقازادگان در خیابان ولیعصر حجت را بر مردم تمام کرد و مردم متوجه شدند که این عمل و جریان برای براندازی نظام جمهوری اسلامی است و از همان لحظه ریزش در بین طرفداران این نامزد انتخاباتی آغاز شد.

امام جمعه شهرستان پاکدشت افزود: فتنه گران که نفس های آخر حیله خود را احساس می کردند، اقدام به آتش زدن خیمه ها و کتک زدن عزاداران حسینی کردند و این امر تکرار عملکرد بنی امیه در صحرای کربلا بود.

وی ادامه داد: این حرکت خون مردم را به جوش آورد و مردم برای حمایت همه جانبه از مقام ولایت و به منظور حفظ ارزش های اسلامی با دستان خالی به میدان آمدند و از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران که از سوی شهدا به امانت گذاشته شده بود، دفاع کردند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی پاکدشت افزود: تدبیر درست مقام معظم رهبری و بصیرت و حضور به موقع مردم باعث نابودی فتنه دشمنان اسلام شد.