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۵ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۰۵

وزیر توسعه اقتصادی کریمه استعفا داد

وزیر توسعه اقتصادی کریمه استعفا داد

منابع خبری روسیه از استعفای والنتین دمیدوف، وزیر توسعه اقتصادی شبه جزیره کریمه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریا نووستی، «والنتین دمیدوف»، وزیر توسعه ی اقتصادی کریمه با اعلام خبر تغییر سمت اداری خود و قرار گرفتن در پستی دیگر، بیانیه ای منتشر کرد.

ریا نووستی نیز با تایید خبر انتشار بیانیه «دیمیدوف» اعلام کرد: ما این خبر را تایید میکنیم، «والنتین دمیدوف» درباره جابجایی خود اقدام به انتشار بیانیه کرده است.

گفته می شود وی قرار است به یک سمت جدید در سواستوپل نصب گردد. این درحالیست که «دمیدوف» پیشتر  قرار بود تا پایان سال در منصب وزارت بماند.

«والنتین دمیدوف»، در ژوئن سال ۲۰۱۵ به عنوان وزیر توسعه ی اقتصادی کریمه منصوب شده بود.

کد مطلب 3859826

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