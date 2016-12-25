تولید انرژی پاک از زباله برای اولین بار در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی عصر امروز یک شنبه در جلسه علنی امروز شورای شهر با ارایه طرح تولید انرژی پاک از زباله و بیان اینکه این طرح در مورد تولید انرژی بوده و کار بی نظیری است و برای اولین بار در ایران انجام خواهد شد، اظهار داشت: این طرح هم همچون طرح از دست رفته فیبر نوری که یک فرصت و امتیاز برای شهرمان بود، می باشد و در این طرح بحث تولید انرژی و درآند پایدار مطرح است و مصمم هستیم این کار را سریعا انجام دهیم و در طول سه سال به بهره برداری برسانیم.

وی در این راستا با تبیین هزینه های بالای دفن زباله های هزار تنی شهری ادامه داد: با اجرای این طرح فقط هزینه دفع زباله حذف می شود و این برای ماکافی است.

شهردار آمار تولید روزانه ای زباله های شهری را هزار و ۲۰۰ تن با هزینه دفعی ۵۰تومان برای هر کیلو زباله خواند.