هوشنگ بازوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به وجود ۲۹ منطقه نمونه گردشگری در لرستان اظهار داشت: مساحت این مناطق نمونه گردشگری استان چهار هزار و ۵۰۰ هکتار است.

وی با بیان اینکه هر کدام از این مناطق، یک جاذبه گردشگری خاص در لرستان هستند عنوان کرد: این مناطق شامل آبشار «بیشه»، بوستان بزرگ «مخملکوه»، «گلدشت» بروجرد، «خانی آباد» الیگودرز، «کهمان» الشتر و ... است.

استاندار لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به ساخت قرینه دریاچه «کیو» در جنوب شهر خرم آباد و جوار پل تاریخی شاپوری تحت عنوان بوستان شاپوری عنوان کرد: این بوستان با وسعتی در حدود دو برابر بوستان «کیو» و نزدیک به ۳۱ هکتار در حال ساخت است.

بازوند با بیان اینکه در این بوستان دریاچه ای به وسعت هشت هکتار ایجاد خواد شد گفت: در مرکز ثقل بوستان شاپوری، پل تاریخی شاپوری قرار گرفته که وجود آن در پارک جذابیت بیشتری برای گردشگران فراهم می کند.

وی گفت: علاوه بر بوستان شاپوری، یک بوستان شش هکتاری مینیاتوری در شهر خرم آباد در حال ساخت است.

بازوند عنوان کرد: در این بوستان همه آثار تاریخی، گردشگری و جاذبه های توریستی سطح استان در مقیاسی کوچک تر و به شکل ماکت به نمایش گذاشته می شود.

استاندار لرستان تصریح کرد: می توان گفت که بوستان مینیاتوری خرم آباد، اولین و بزرگترین بوستان مینیاتوری کشور بوده که با اعتبار بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان احداث خواهد شد.