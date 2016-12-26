کوروش ساکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با بیان اینکه محدودیت رشته های تحصیلی به ویژه در زمینه تحصیلات تکمیلی در مقاطع مختلف یکی از نقاط ضعف دانشگاه علوم پزشکی برای ارتقای علمی در سنوات گذشته بود اظهار داشت: در گذشته دانشگاه علوم پزشکی تنها از یک رشته دستیاری تخصصی و سه رشته کارشناسی ارشد برخوردار بود.

وی تاکید کرد: با اقدامات صورت گرفته طی دو سال گذشته و تا پایان سال ۹۴ سه رشته دستیاری تخصصی جدید شامل بیهوشی، اطفال و جراحی عمومی و پنج رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی لرستان اضافه شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان یادآور شد: همچنین تعداد رشته های تحصیلات تکمیلی این دانشگاه از چهار رشته به ۱۲ رشته افزایش یافته و تا پایان سالجاری سه رشته دیگر در این دانشگاه ایجاد خواهد شد.

ساکی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱۴ دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان مشغول به تحصیل هستند گفت: همچنین افزایش بومی گزینی با هدف ماندگاری نیروهای تخصصی در استان از ۱۰ درصد به ۳۰ درصد را داشته ایم.

وی با بیان اینکه به منظور تامین نیروهای بومی و ماندگاری آنها در لرستان در رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی ۳۰ درصد دانشجویان از بین داوطلبان بومی استان پذیرفته شده اند گفت: با این اقدام و تعهد خدمت به میزان سه برابر مدت تحصیل، در آینده وضع نیروهای تخصصی به طرز چشمگیری بهبود خواهد یافت و در پذیرش دستیاران تخصصی نیز به ۵۰ درصد خواهیم رسید.