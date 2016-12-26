پیمان بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به دپوی فرآورده های نفتی در شهرستان الیگودرز اظهار داشت: متاسفانه شاهد وجود مخازن زیر زمینی فرآورده های نفتی در این شهرستان هستیم.

وی با بیان اینکه این مخازن زیر زمینی فرآورده های نفتی در محل کمربندی و همچنین گاراژ های شهرستان الیگودرز قرار دارند عنوان کرد: چندین مرتبه با همکاری نیروی انتظامی و همچنین گشت های مشترک این فرآورده های نفتی را از انبارها تخلیه کردیم اما متاسفانه این روند همچنان ادامه دارد.

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی لرستان با تاکید بر اینکه علیرغم مکاتبات صورت گرفته در این زمینه اما همت جمعی در بحث جمع آوری این مخازن زیر زمینی فرآورده های نفتی وجود ندارد گفت: می طلبد که اقدامات لازم در زمینه جلوگیری از فعالیت این مراکز در شهرستان الیگودرز صورت گیرد.