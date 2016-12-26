علی علیخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به تعیین تکلیف اراضی ملی حاشیه شهر خرم آباد اظهار داشت: زمین هایی که در حاشیه و حریم شهر قرار می گیرد طبق قانون تغییر نمایندگی پیدا کرده و نمایندگی آن به اداره کل راه و شهرسازی واگذار می شود.

وی با بیان اینکه اسناد این اراضی و زمین ها به نام اداره کل راه و شهرسازی صادر می شود گفت: این اقدام موجب می شود که این زمین ها برای کاربری های متعدد تعیین تکلیف شوند.

مدیر کل راه و شهرسازی لرستان ادامه داد: همچنین این اقدام در جلوگیری و پیشگیری از دخل و تصرف مردم و همچنین تصرفات غیر قانونی موثر خواهد بود.

علیخانی با بیان اینکه این طرح به خصوص در مناطقی مانند «پشته حسین آباد»، «پشت بازار»، «فلک الدین» و تمام زمین های حاشیه شهر که فاقد کاربری هستند اجرایی می شود گفت: بر اساس این طرح نقشه مصوب شهر، طرح جامع و طرح تفصیلی قسمت هایی که مرتبط با شهر هستند کاربری آنها ادامه پیدا می کند و زمین هایی که هنوز برنامه ریزی لازم برای آنها صورت نگرفته برای تعیین تکلیف در دستور کار قرار می گیرند.

وی گفت: در نهایت بعد از تعیین تکلیف این اراضی، گزارش آن به شهردار خرم آباد برای اجرا ارائه خواهد شد.