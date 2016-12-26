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۶ دی ۱۳۹۵، ۹:۳۳

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

اراضی ملی حاشیه شهر خرم‌آباد تعیین تکلیف شدند

اراضی ملی حاشیه شهر خرم‌آباد تعیین تکلیف شدند

خرم آباد- مدیر کل راه و شهرسازی لرستان از تعیین تکلیف اراضی ملی حاشیه شهر خرم آباد خبر داد.

علی علیخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به تعیین تکلیف اراضی ملی حاشیه شهر خرم آباد اظهار داشت: زمین هایی که در حاشیه و حریم شهر قرار می گیرد طبق قانون تغییر نمایندگی پیدا کرده و نمایندگی آن به اداره کل راه و شهرسازی واگذار می شود.

وی با بیان اینکه اسناد این اراضی و زمین ها به نام اداره کل راه و شهرسازی صادر می شود گفت: این اقدام موجب می شود که این زمین ها برای کاربری های متعدد تعیین تکلیف شوند.

مدیر کل راه و شهرسازی لرستان ادامه داد: همچنین این اقدام در جلوگیری و پیشگیری از دخل و تصرف مردم و همچنین تصرفات غیر قانونی موثر خواهد بود.

علیخانی با بیان اینکه این طرح به خصوص در مناطقی مانند «پشته حسین آباد»، «پشت بازار»، «فلک الدین» و تمام زمین های حاشیه شهر که فاقد کاربری هستند اجرایی می شود گفت: بر اساس این طرح نقشه مصوب شهر، طرح جامع و طرح تفصیلی قسمت هایی که مرتبط با شهر هستند کاربری آنها ادامه پیدا می کند و زمین هایی که هنوز برنامه ریزی لازم برای آنها صورت نگرفته برای تعیین تکلیف در دستور کار قرار می گیرند.

وی گفت: در نهایت بعد از تعیین تکلیف این اراضی، گزارش آن به شهردار خرم آباد برای اجرا ارائه خواهد شد.

کد مطلب 3859934

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